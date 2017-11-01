Sony представила нового робота-собаку Aibo с поддержкой LTE и облачных сервисов по цене $1,7 тыс.

После длительного перерыва компания Sony снова вернулась к идее выпуска роботизированных домашних животных Aibo. Пользователям предлагается новая модель в виде собаки Aibo ERS-1000.

Как утверждает Sony, новый Aibo «может создать эмоциональную связь с членами семьи, предоставляя им любовь, привязанность и радостные воспоминания». Робот оснащён сверхкомпактными приводами, которые позволяют его телу двигаться по 22 осям, а в его глазах используются две OLED-панели, чтобы показать различные выражения. Срок службы батареи составляет около 2 часов, а продолжительность подзарядки – 3 часа.

Sony заявляет, что поведение Aibo адаптируется, со временем собака узнает, что делает владельцев счастливыми, и постепенно привыкает к более широким окружениям. Робот использует технологию глубокого обучения для анализа звуков и изображений, поступающих через массив датчиков, и использует облачные данные для изучения опыта других экземпляров Aibo и их владельцев.

Робот дополнен приложением My Aibo, которое используется для доступа к настройкам, просмотра фотографий, снятых с камеры собаки, и загрузки дополнительных «трюков» из магазина. Aibo теперь требует подписки, например, SoftBank Pepper, которая стоит около $26 в месяц, на протяжении как минимум 3 лет. Это обеспечивает возможность подключения через Wi-Fi и LTE, резервное копирование данных в облачный сервис и доступ к функциям приложения.

Новый робот Sony Aibo уже доступен для предварительного заказа в Японии и поступит в продажу 11 января 2018 года по цене около $1700. И не следует забывать о подписке. Дополнительно за $26 можно приобрести аксессуар Aibone в виде косточки.

Источник: The Verge