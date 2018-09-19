Новый внешний аккумулятор Meizu Mobile Power 3 емкостью 10 000 мА·ч оценивается в $12
Вместе с новыми смартфонами компания Meizu сегодня представила еще одну новинку – новую модель портативного аккумулятора Meizu Mobile Power 3 для зарядки мобильных устройств. Новинка характеризуется емкостью 10 000 мА·ч и располагает двумя портами USB Type-A.
Аккумулятор способен обеспечить выходную мощность до 24 Вт, тогда как сам заряжается посредством разъема Micro-USB с максимальной мощностью 18 Вт. Благодаря этому аккумулятор можно полностью зарядить за 3,5 часа.
Также на корпусе кнопка питания и четыре светодиода для отслеживания остаточной емкости.
Цена Meizu Mobile Power 3 составляет всего $12, тогда как старая модель M20 стоила $25. На выбор есть два цвета: черный и серебристый. Новинка должна появится в продаже в ближайшее время.
Источник: gizchina