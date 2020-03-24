Новый флагманский APU Ryzen 9 4900HS в составе ASUS ROG Zephyrus G14 показал свои возможности в 3DMark и Geekbench





Таиландский энтузиаст Tum Apisak обнаружил результаты тестирования новейшего флагманского APU AMD Ryzen 9 4900HS в базе данных тестовых пакетов 3DMark FireStrike и Geekbench 4. Тестировался именно серийный образец Ryzen 9 4900HS в составе новенького игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14. Последний, напомним, дебютировал еще на выставке CES 2020 в январе, но в продажу пока так и не поступил.

FIRE STRIKE R9 4900HS (igpu) pic.twitter.com/hUjwxcdVpg — APISAK (@TUM_APISAK) March 24, 2020

В тесте 3DMark Fire Strike Ryzen 9 4900HS в составе ASUS ROG Zephyrus G14 набрал 3691 балл. Если смотреть подробнее и оценивать производительность CPU и GPU отдельно, результат в Physics Score составляет 21 289 «попугая», а Graphics Score — 4084 балла. Для сравнения, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 в составе другого ноутбука в этом же тесте набрала всего 3651. В то же время по части производительности CPU Ryzen 9 4900HS превосходит Intel Core i7-10510U почти втрое. С другой стороны, Ryzen 9 4900HS — восьмиядерная модель с поддержкой многопоточности, а четырехъядерный Core i7-10510U — третий по старшинству в актуальной линейке Ice Lake-U. Так что такое сравнение не очень корректно.

R9 4900HS — ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV_GA401IV Geekbench 4https://t.co/B2XcYuv8ozhttps://t.co/XMqSJljLus — APISAK (@TUM_APISAK) March 24, 2020

В Geekbench 4 есть как минимум две записи, относящиеся к ROG Zephyrus G14. В одном месте Ryzen 9 4900HS набрал 5309 баллов в тесте одноядерной производительности и 30 047 — в тесте многоядерной производительности. Во втором тесте результаты Ryzen 9 4900HS составляют 5221 и 29 254 баллов соответственно. Для сравнения: актуальный флагман Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ L3), набирает около 5000 и 24 500 баллов соответственно.

Источник: Tum Apisak и ITHome