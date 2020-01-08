8-ядерный 16-поточный APU Ryzen 7 4800HS, NVIDIA GeForce RTX 2060, экран 120 Гц и корпус толщиной 17,9 мм — это новый ультратонкий игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14





Конечно же ASUS приехала на проходящую сейчас выставку CES 2020 не с пустыми руками. Одна из самых видных новинок тайваньского производителя — это ультратонкий игровой ноутбук ROG Zephyrus G14, который производитель называет «самым производительным в своем классе».

Итак, данный ноутбук выделяется сразу несколькими аспектами. Во-первых, здесь используются новейшие 7-нм гибридные процессоры AMD Ryzen 4000 — вплоть до топовой восьмиядерной модели Ryzen 7 4800HS (8/16, 2,9-4,2 ГГц, 8 МБ L3). В пару к APU, который имеет достаточно мощный встроенный GPU, можно установить еще дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ собственно памяти и GPU с максимальной частотой 1298 МГц. Да, это первый в мире 14-дюймовый ноутбук с графикой RTX.

Во-вторых, ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 получил откалиброванный в заводских условиях дисплей IPS диагональю 14 дюймов. Сертификат Pantone Validated гарантирует высокую точность цветопередачи и широкий охват цветового пространства sRGB. На выбор есть три варианта панели — 60 Гц Full HD, 120 Гц Full HD + поддержка адаптивной кадровой синхронизации, 60 Гц WQHD (2560х1440 пикселей) + 3 мс + поддержка адаптивной кадровой синхронизации. В топовой конфигурации — 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и SSD объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой NVMe.

В-третьих, ноутбук получил высокоэффективную систему охлаждения с пятью тепловыми трубками, новыми вентиляторами n-Blade и площадью радиатора более 68 мм2. Отдельно оговаривается, что ASUS ROG Zephyrus G14 — первым в серии ROG получил шарнир ErgoLift, который наклоняет клавиатуру на комфортный для работы угол, тем самым улучшая поступление холодного воздуха к вентиляционным отверстиям в нижней части корпуса.

Наконец, в-четвертых, все это выполнено в компактном корпусе из магниево-алюминиевого сплава. Габариты ROG Zephyrus G14 составляют 324х222×17,9 мм при массе 1,6 кг.

Из других особенностей ROG Zephyrus G14 можно выделить опциональный матричный дисплей AniMe Matrix LED на внешней стороне крышки из 1215 крошечных светодиодов белого света, каждый из которых поддерживает 256 уровней яркости. На него можно выводить различные изображения, графику, анимации и текст, причем изображение может синхронизироваться с музыкальными или другим звуковым сопровождением. Также можно упомянуть качественную аудиосистему из четырех динамиков (два по 2,5 Вт с технологией Smart AMP + два по 0,7 Вт) с поддержкой технологии Dolby Atmos, клавиатуру островного типа со светодиодной подсветкой, встроенным в клавишу включения сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания одновременно нажатых клавиш N-Key Rollover, и разъем USB Type-C, который можно использовать для питания с помощью адаптера мощностью 65 Вт. Этот разъем также можно задействовать и для подключения монитора с интерфейсом DisplayPort 1.4, а вместе с видеовыходом HDMI 2.0b — для подключения двух мониторов 4K. Если же к ноутбуку подключен 180-ваттный блок питания, USB-порт в Zephyrus G14 может использоваться для быстрой зарядки совместимых смартфонов и других устройств с силой тока до 3 А.

В продажу ноутбук ROG Zephyrus G14 должен поступить в этом году в двух цветах (Moonlight White и Eclipse Grey), но точных сроков и цен производитель не называет. Страшно представить, сколько будет стоить новинка.

Источник: ASUS