Дождались. Начались продажи новых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000
AMD сегодня объявила о начале продаж новых мобильных процессоров Ryzen 4000 (Renoir), чья официальная премьера состоялась на выставке CES 2020 в начале января. Новые 7-нм Ryzen 4000 нацелены на конкуренцию с Intel Core 10-го поколения (10-нанометровыми Ice Lake-U и 14-нанометровыми Comet Lake-U).
Напомним, мобильные APU Ryzen 4000 последними перешли 7-нм техпроцесс и процессорную архитектуру Zen 2, уже хорошо знакомую нам по десктопным и серверным CPU AMD. Также они нарастили количество x86-ядер до 6–8 единиц, оснащаются более производительным встроенным графическим блоком Radeon Vega и контроллером высокоскоростной памяти LPDDR4X.
По данным AMD, новые Ryzen 4000 превосходят предшественников Ryzen 3000 по показателю IPC (число выполняемых инструкций за такт) на целых 25%. Семейство мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 представлено тремя линейками: в H-серию входят APU с номинальным TDP 45 Вт, ориентированные на игровые ноутбуки, модели с суффиксом «HS» отличаются 35-ваттным теплопакетом и предназначены для моделей ASUS, а U-модели с 15-ваттным теплопакетом рассчитаны на массовые ноутбуки.
Основные технические характеристики процессоров Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.
|Процессор (U-Series)
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L2, МБ
|Кэш-память L3, МБ
|GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров
|Частота GPU, ГГц
TDP,
Вт
|AMD Ryzen 7 4800U
|8/16
|1,8-4,2
|4
|8
|Radeon Vega 8/512
|1,75
|15-25
|AMD Ryzen 7 4700U
|8/8
|2,0-4,1
|4
|8
|Radeon Vega 7/448
|1,6
|15-25
|AMD Ryzen 5 4600U
|6/12
|2,1-4,0
|3
|8
|Radeon Vega 6/384
|1,5
|15-25
|AMD Ryzen 5 4500U
|6/6
|2,3-4,0
|3
|8
|Radeon Vega 6/384
|1,5
|15-25
|AMD Ryzen 3 4300U
|4/4
|2,7-3,7
|2
|4
|Radeon Vega 5/320
|1,4
|15-25
|Процессор (H-Series)
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L2, МБ
|Кэш-память L3, МБ
|GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров
|Частота GPU, ГГц
TDP,
Вт
|AMD Ryzen 9 4900H
|8/16
|3,3/4,4
|4
|8
|Radeon Vega 8/512
|1,75
|45
|AMD Ryzen 7 4800H
|8/16
|2,9-4,2
|4
|8
|Radeon Vega 7/448
|1,6
|45
|AMD Ryzen 5 4600H
|6/12
|3,0-4,0
|3
|8
|Radeon Vega 6/384
|1,5
|45
|Процессор (HS-Series)
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L2, МБ
|Кэш-память L3, МБ
|GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров
|Частота GPU, ГГц
TDP,
Вт
|Ryzen 9 4900HS
|8/16
|3,0/4,3
|4
|8
|Radeon Vega 8/512
|1,75
|35
|AMD Ryzen 7 4800HS
|8/16
|3,0-4,2
|4
|8
|Radeon Vega 7/448
|1,6
|35
|AMD Ryzen 5 4600HS
|6/12
|3,0-4,0
|3
|8
|Radeon Vega 6/384
|1,5
|35
Сегодня по всему миру стартуют предварительные заказы на первые коммерческие устройства с 7-нм APU. Точные сроки доступности первых ноутбуков на базе новых чипов по-прежнему неизвестны.
Источник: Videocardz