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Дождались. Начались продажи новых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000

Дождались. Начались продажи новых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000

Дождались. Начались продажи новых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000


AMD сегодня объявила о начале продаж новых мобильных процессоров Ryzen 4000 (Renoir), чья официальная премьера состоялась на выставке CES 2020 в начале января. Новые 7-нм Ryzen 4000 нацелены на конкуренцию с Intel Core 10-го поколения (10-нанометровыми Ice Lake-U и 14-нанометровыми Comet Lake-U).

Напомним, мобильные APU Ryzen 4000 последними перешли 7-нм техпроцесс и процессорную архитектуру Zen 2, уже хорошо знакомую нам по десктопным и серверным CPU AMD. Также они нарастили количество x86-ядер до 6–8 единиц, оснащаются более производительным встроенным графическим блоком Radeon Vega и контроллером высокоскоростной памяти LPDDR4X.

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По данным AMD, новые Ryzen 4000 превосходят предшественников Ryzen 3000 по показателю IPC (число выполняемых инструкций за такт) на целых 25%. Семейство мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 представлено тремя линейками: в H-серию входят APU с номинальным TDP 45 Вт, ориентированные на игровые ноутбуки, модели с суффиксом «HS» отличаются 35-ваттным теплопакетом и предназначены для моделей ASUS, а U-модели с 15-ваттным теплопакетом рассчитаны на массовые ноутбуки.

Основные технические характеристики процессоров Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

Процессор (U-Series)Кол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L2, МБКэш-память L3, МБGPU, кол-во блоков/потоковых процессоровЧастота GPU, ГГц

TDP,

Вт

AMD Ryzen 7 4800U8/161,8-4,248Radeon Vega 8/5121,7515-25
AMD Ryzen 7 4700U8/82,0-4,148Radeon Vega 7/4481,615-25
AMD Ryzen 5 4600U6/122,1-4,038Radeon Vega 6/3841,515-25
AMD Ryzen 5 4500U6/62,3-4,038Radeon Vega 6/3841,515-25
AMD Ryzen 3 4300U4/42,7-3,724Radeon Vega 5/3201,415-25
Процессор (H-Series)Кол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L2, МБКэш-память L3, МБGPU, кол-во блоков/потоковых процессоровЧастота GPU, ГГц

TDP,

Вт

AMD Ryzen 9 4900H8/163,3/4,448Radeon Vega 8/5121,7545
AMD Ryzen 7 4800H8/162,9-4,248Radeon Vega 7/4481,645
AMD Ryzen 5 4600H6/123,0-4,038Radeon Vega 6/3841,545
Процессор (HS-Series)Кол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L2, МБКэш-память L3, МБGPU, кол-во блоков/потоковых процессоровЧастота GPU, ГГц

TDP,

Вт

Ryzen 9 4900HS8/163,0/4,348Radeon Vega 8/5121,7535
AMD Ryzen 7 4800HS8/163,0-4,248Radeon Vega 7/4481,635
AMD Ryzen 5 4600HS6/123,0-4,038Radeon Vega 6/3841,535

Сегодня по всему миру стартуют предварительные заказы на первые коммерческие устройства с 7-нм APU. Точные сроки доступности первых ноутбуков на базе новых чипов по-прежнему неизвестны.

Источник: Videocardz

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