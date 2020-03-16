Дождались. Начались продажи новых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





AMD сегодня объявила о начале продаж новых мобильных процессоров Ryzen 4000 (Renoir), чья официальная премьера состоялась на выставке CES 2020 в начале января. Новые 7-нм Ryzen 4000 нацелены на конкуренцию с Intel Core 10-го поколения (10-нанометровыми Ice Lake-U и 14-нанометровыми Comet Lake-U).

Напомним, мобильные APU Ryzen 4000 последними перешли 7-нм техпроцесс и процессорную архитектуру Zen 2, уже хорошо знакомую нам по десктопным и серверным CPU AMD. Также они нарастили количество x86-ядер до 6–8 единиц, оснащаются более производительным встроенным графическим блоком Radeon Vega и контроллером высокоскоростной памяти LPDDR4X.

По данным AMD, новые Ryzen 4000 превосходят предшественников Ryzen 3000 по показателю IPC (число выполняемых инструкций за такт) на целых 25%. Семейство мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 представлено тремя линейками: в H-серию входят APU с номинальным TDP 45 Вт, ориентированные на игровые ноутбуки, модели с суффиксом «HS» отличаются 35-ваттным теплопакетом и предназначены для моделей ASUS, а U-модели с 15-ваттным теплопакетом рассчитаны на массовые ноутбуки.

Основные технические характеристики процессоров Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

Процессор (U-Series) Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, МБ Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт AMD Ryzen 7 4800U 8/16 1,8-4,2 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 15-25 AMD Ryzen 7 4700U 8/8 2,0-4,1 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 15-25 AMD Ryzen 5 4600U 6/12 2,1-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 15-25 AMD Ryzen 5 4500U 6/6 2,3-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 15-25 AMD Ryzen 3 4300U 4/4 2,7-3,7 2 4 Radeon Vega 5/320 1,4 15-25

Процессор (H-Series) Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, МБ Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт AMD Ryzen 9 4900H 8/16 3,3/4,4 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 45 AMD Ryzen 7 4800H 8/16 2,9-4,2 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 45 AMD Ryzen 5 4600H 6/12 3,0-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 45 Процессор (HS-Series) Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, МБ Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт Ryzen 9 4900HS 8/16 3,0/4,3 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 35 AMD Ryzen 7 4800HS 8/16 3,0-4,2 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 35 AMD Ryzen 5 4600HS 6/12 3,0-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 35

Сегодня по всему миру стартуют предварительные заказы на первые коммерческие устройства с 7-нм APU. Точные сроки доступности первых ноутбуков на базе новых чипов по-прежнему неизвестны.

Источник: Videocardz