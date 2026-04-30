Новости 30.04.2026

Примите участие в конкурсе авторских статей от Proove: выиграйте классный электросамокат и другие призы

Уже две недели продолжается наш новый конкурс авторских текстов ITC.ua + Proove. Победитель, который напишет лучший материал, получит крутой электросамокат Proove Model City Pulse 350W — настоящего городского компаньона с запасом хода до 50 км. Чтобы принять участие, напишите пост на одну из 5 тем и выигрывайте призы.

Приём статей стартовал 17 апреля. Конкурс продлится до 20 мая включительно, так что у вас ещё есть время заявить о себе! Авторы комьюнити быстро включились в процесс, представив свои материалы:

Proove — украинский технологический бренд, который делает современные гаджеты доступными и удобными в повседневной жизни. Их философия проста: технологии должны работать на человека, а не наоборот.

Именно поэтому призы этого конкурса — не просто техника, а настоящие помощники в реалиях сегодняшней Украины.

Помимо электросамоката Proove Model City Pulse 350W участников ждут:

Темы конкурса

Если вы ещё не попробовали свои силы, у вас есть время написать материал на одну из 5 тем конкурса. Статьи принимаются до 20 мая.

Это может быть как личный опыт использования электротранспорта или автономного питания, так и одна из предложенных тем:

  • Сколько я сэкономил с электротранспортом?
    Подсчитайте, сколько денег или CO₂ вы сэкономили (или могли бы сэкономить), пересев на электросамокат или электровелосипед вместо автомобиля или такси. Цифры, личный опыт, реальные маршруты — всё, что будет интересно читателям.
  • Заряда на целый день
    Покажите, сколько можно проехать на одном заряде самоката в реальных сценариях: дорога на работу и обратно, прогулки по городу, отдых в выходной. Практический тест от реального пользователя.
  • Энергонезависимая рутина, или как я использую аккумуляторы не по назначению
    Расскажите, как аккумуляторы не только из повербанков, но, например, из электросамоката или другого устройства помогали вам пережить блэкауты. Заряжали телефон? Подключали роутер? Делитесь своими лайфхаками выживания.
  • “Электрические лайфхаки”, или заряжай устройства правильно
    Что реально продлевает жизнь батареи? Зарядка в диапазоне 20–80%, температурный контроль, правильные зарядные устройства? Поделитесь тем, что знаете, и проверьте на практике.
  • Моя независимая энергосистема
    Строите или уже построили автономное питание дома? Расскажите о своём кейсе: какие аккумуляторы используете, как всё связано, что уже работает, а что ещё в процессе.

Как принять участие и как будет определяться победитель

Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо прежде всего зарегистрироваться на ITC.ua. Для этого нажмите на иконку белого карандаша в правом верхнем углу. Если вы уже публиковались на платформе, можете сразу приступать к написанию статьи. Выберите одну из тем выше и подготовьте материал на украинском языке на основе реального опыта, без вымышленных кейсов, копипаста и AI-генерации.

Рейтинг постов по состоянию на 30 апреля 2026

Завершив материал, отправьте его на модерацию. После одобрения статья появится в разделе «Посты». Победитель будет определяться с помощью автоматической «Доски почёта» и выбором редакции.

Не откладывайте и начинайте писать прямо сейчас, ведь это отличная возможность выиграть электросамокат Proove Model City Pulse 350W (обзор уже доступен) и другие классные призы от Proove!

Proove — это бренд, который стремится стать тем выбором, к которому возвращаются снова: когда нужен аксессуар, который просто работает, выглядит современно и не вызывает сомнений. Proove хочет быть надёжным технологическим партнёром в повседневных сценариях.

Популярные новости

Новый конкурс авторов ITC.ua: напиши статью и выиграй крутой электросамокат и технику от Proove
Metro 2039 празднует первый миллион вишлистов и благодарит фанатов
Фанаты The Last of Us Online запустили петицию: 700 подписей за сутки и напоминание об игре, которую отменили на 80% готовности
"Дьявол носит Prada 2" собрал $10 млн на предпоказах и открыл летний сезон в кинотеатрах
Оскар-2027 закрывает двери для искусственного интеллекта: новые правила запрещают ИИ-актеров и ИИ-сценарии
Бывшая звезда WWE присоединяется к касту "Декстер: Воскрешение" во 2 сезоне
Kingston выпустила SSD на 30,72 ТБ — и геймерам от этого не легче
Pragmata может стать франшизой, намекнули Capcom после миллиона продаж за два дня
Кризис памяти добрался до Apple: Mac mini исчезают, Mac и MacBook подорожают
Экранизация Battlefield как "яблоко раздора" для Голливуда: Netflix, Sony и Warner Bros. в битве за права на фильм
Немецкий смартфон без Google: Volla Phone Plinius получил сменную батарею и цену от €598
Хватит шуток: "Тор 5" может получить мрачный финал в духе "Логана" от режиссера-основателя франшизы
