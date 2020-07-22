Новый Poco C3, скорее всего, окажется просто переименованным Redmi 9

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После того как бренд Poco стал условно независимым от Xiaomi вышло уже три смартфона — топовый Poco F2 Pro, среднеуровневый Poco X2 и модель Poco M2 Pro, стоящая на стыке среднего и нижнего сегмента. Следующим смартфоном Poco станет Poco C3. Упоминание новинки появилось в базе данных организации Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), которая следит за развитием Bluetooth-стандартов и занимается сертификацией грядущих устройств.

Poco C3 вполне ожидаемо расположится в самом низу, став (на какое-то время) наиболее доступной моделью актуального модельного ряда.

Poco C3 имеет модельный номер M2006C3MI. Первые четыре цифры в цифробуквенных индексах устройств Xiaomi обычно отражают год и месяц выпуска модели. То есть, Poco C3 стал на конвейер еще в прошлом месяце. Прохождение сертификации Bluetooth SIG тоже является признаком скорого выхода на рынок.

Сходство модельных номеров Poco C3 и смартфонов линейки Redmi 9 явно указывает на то, что это будет не новая модель, а одна из существующих, но под другим названием. Иными словами, Xiaomi привычкам не изменяет.

Каким именно Redmi 9 — Redmi 9, Redmi 9A или Redmi 9C — окажется Poco C3, пока остается только гадать. Но ключевые параметры в любом случае уже известны: SoC MediaTek, экран IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением HD+ и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч.

И нам бы тоже хотелось понять логику системы обозначения смартфонов Poco — почему после букв X, F и M производитель решил использовать C, и почему цифра 3, учитывая, что моделей Poco C1 и Poco C2 пока не было.

Источник: GSM Arena