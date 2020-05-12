Представлен Poco F2 Pro. В Украине он стартует с 16 999 грн
Первый Pocophone F1 в свое время снискал огромную популярность благодаря удачному сочетанию флагманских характеристик и относительно доступной цены. И вот после двух лет ожиданий и промежуточного середнячка Poco X2 (копии Redmi K30 4G) суббренд Poco компании Xiaomi наконец представил долгожданного преемника народного флагмана — Poco F2 Pro. Одновременно с глобальным анонсом Poco F2 Pro (презентация завершилась буквально только что) стали известны условия его выпуска в Украине.
Как и ожидалось, глобальный Poco F2 Pro — это точная копия существующей модели Redmi K30 Pro, вышедшей в Китае в марте. То есть, все предварительные данные о новинке, включая более высокую по сравнению с предшественником цены, полностью подтвердились.
Официальные продажи Poco F2 Pro в Украине стартуют в начале июня по цене 16 999 грн. Это цена базового варианта с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Чуть позже к нему присоединится конфигурация 8/256 ГБ, ее цена — 18 999 грн. Для сравнения, рекомендованные цены аналогичных конфигураций Poco F2 Pro для Европы — €500 и €600 соответственно. Напомним, оригинальная модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти в свое время стартовала с отметки €330.
В галерее ниже собрали для вас ключевые слайды глобальной презентации с ключевыми характеристиками и отличительными особенностями Poco F2 Pro. Также сделали таблицу с детальными техническими характеристиками.
Технические характеристики Poco F2 Pro
|Poco F2 Pro
|Однокристальная система
|7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
|Дисплей
|6,67 дюйма AMOLED, 20:9, 2400х1080
FullHD+, частота обновления изображения 60 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 800 кд/м2, DC Dimming (устраняет мерцание при небольшой яркости и снижает нагрузку на глаза пользователей), поддержка HDR10+, сертификат TÜV Rheinland, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5
|Оперативная память
|6 ГБ (LPDDR4X) или 8 ГБ (LPDDR5)
|Флеш-память
|128/256 Гбайт (UFS 3.1)
|Основная камера
|Система из четырех модулей:
Возможности: запись видео 8K (24 fps)/ 4K (60 fps), Pro-режим, Таймлапс (4K, 30 fps), видео ShootSteady, видео с эффектом «боке», ночной режим 2.0, режим Vlog, кинематографический режим
|Фронтальная камера
|выдвижной модуль, встроенный в верхнюю грань: сенсор 20 Мп (1/3.4″, 0,8 мкм) + объектив (ширик)
|Сканер отпечатка пальцев
|Есть, встроенный под экран
|SIM-карты
|Две nano-SIM
|Беспроводные модули
|двухдиапазонный Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC и ИК-порт, поддержка технологий Super Bluetooth и Multilink
|Аккумулятор
|4700 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (100% за 63 минут), ЗУ 33 Вт в комплекте
|Габариты
|163,3х75,4х8,9 мм
|Масса
|218 грамм
|Операционная система
|POCO Launcher 2.0 + ОС Android 10
|Цвета корпуса
|серый, фиолетовый, белый и синий