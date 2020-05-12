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Представлен Poco F2 Pro. В Украине он стартует с 16 999 грн

Представлен Poco F2 Pro. В Украине он стартует с 16 999 грн

Представлен Poco F2 Pro. В Украине он стартует с 16 999 грн


Первый Pocophone F1 в свое время снискал огромную популярность благодаря удачному сочетанию флагманских характеристик и относительно доступной цены. И вот после двух лет ожиданий и промежуточного середнячка Poco X2 (копии Redmi K30 4G) суббренд Poco компании Xiaomi наконец представил долгожданного преемника народного флагмана — Poco F2 Pro. Одновременно с глобальным анонсом Poco F2 Pro (презентация завершилась буквально только что) стали известны условия его выпуска в Украине.

Как и ожидалось, глобальный Poco F2 Pro — это точная копия существующей модели Redmi K30 Pro, вышедшей в Китае в марте. То есть, все предварительные данные о новинке, включая более высокую по сравнению с предшественником цены, полностью подтвердились.

Официальные продажи Poco F2 Pro в Украине стартуют в начале июня по цене 16 999 грн. Это цена базового варианта с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Чуть позже к нему присоединится конфигурация 8/256 ГБ, ее цена — 18 999 грн. Для сравнения, рекомендованные цены аналогичных конфигураций Poco F2 Pro для Европы — €500 и €600 соответственно. Напомним, оригинальная модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти в свое время стартовала с отметки €330.

В галерее ниже собрали для вас ключевые слайды глобальной презентации с ключевыми характеристиками и отличительными особенностями Poco F2 Pro. Также сделали таблицу с детальными техническими характеристиками.

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Технические характеристики Poco F2 Pro

Poco F2 Pro
Однокристальная система7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
Дисплей6,67 дюйма AMOLED, 20:9, 2400х1080
FullHD+, частота обновления изображения 60 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 800 кд/м2, DC Dimming (устраняет мерцание при небольшой яркости и снижает нагрузку на глаза пользователей), поддержка HDR10+, сертификат TÜV Rheinland, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5
Оперативная память6 ГБ (LPDDR4X) или 8 ГБ (LPDDR5)
Флеш-память128/256 Гбайт (UFS 3.1)
Основная камераСистема из четырех модулей:

  • 64 Мп (1/1,72″, 0,8 мкм), F/1,9, 26 мм (ширик), PDAF
  • 13 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,4, 123° (сверхширик)
  • 5 Мп, F/2,2, 50 мм, (телевик)
  • 2 Мп, F/2,4 (оценка глубины сцены)

Возможности: запись видео 8K (24 fps)/ 4K (60 fps), Pro-режим, Таймлапс (4K, 30 fps), видео ShootSteady, видео с эффектом «боке», ночной режим 2.0, режим Vlog, кинематографический режим

Фронтальная камеравыдвижной модуль, встроенный в верхнюю грань: сенсор 20 Мп (1/3.4″, 0,8 мкм) + объектив (ширик)

  • Поддерживает замедленное видео 120 fps
  • Многоцветный светодиодный индикатор событий и уведомлений.
  • Защита от падения
Сканер отпечатка пальцевЕсть, встроенный под экран
SIM-картыДве nano-SIM
Беспроводные модулидвухдиапазонный Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC и ИК-порт, поддержка технологий Super Bluetooth и Multilink
Аккумулятор4700 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (100% за 63 минут), ЗУ 33 Вт в комплекте
Габариты163,3х75,4х8,9 мм
Масса218 грамм
Операционная системаPOCO Launcher 2.0 + ОС Android 10
Цвета корпусасерый, фиолетовый, белый и синий
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