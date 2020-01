Xiaomi выделила POCO в независимый бренд

Xiaomi объявила о независимости суббренда POCO, созданного в 2018 году. Отныне POCO действует автономно от китайского технологического гиганта и имеет собственную маркетинговую стратегию. Об этом сообщил глобальный вице-президент и глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020