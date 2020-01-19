Xiaomi выделила POCO в независимый бренд





Xiaomi объявила о независимости суббренда POCO, созданного в 2018 году. Отныне POCO действует автономно от китайского технологического гиганта и имеет собственную маркетинговую стратегию. Об этом сообщил глобальный вице-президент и глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand! What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own. Join me in wishing @IndiaPOCO all the best. — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020

«Рад поделиться: POCO отныне является независимым брендом. То, что начиналось как суббренд Xiaomi, обрело собственную идентичность. POCO F1 был невероятно популярным телефоном. Мы считаем, что настало время позволить POCO действовать самостоятельно», — указал топ-менеджер.

Отметим, что ранее Xiaomi сделала независимым использовавшийся до этого только для бюджетных смартфонов бренд Redmi, после чего марка не только начала активно выпускать мобильные телефоны в том числе среднего уровня, но и расширила присутствие на другие категории товаров. Вероятно, расширение ассортимента продуктов ожидает теперь и Poco.

Напомним, что первым продуктом, выпущенным под маркой POCO, является смартфон Pocophone F1, который вышел в 2018 году, характеризующийся высокой производительностью и относительно низкой ценой. При этом с тех пор под данным брендом не было выпущено ни одного нового продукта (вместе с тем, буквально на днях Ману Кумар Джейн подтвердил, преемник Pocophone F1 находится в разработке и совершенно точно увидит свет, хотя и не назвал точный месяц или хотя бы квартал, когда состоится анонс нового устройства; в СМИ, однако, предполагают, что после сообщения об автономности бренда презентация новинки не заставит себя ждать).

Напоследок укажем, что у марки теперь есть собственный сайт: poco.net. В настоящее время на нем представлена информация о Pocophone F1. Кроме того, на него теперь ведет официальный сайт Xiaomi при попытке открыть страничку данного смартфона.

Источник: Gizmochina