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Xiaomi выделила POCO в независимый бренд

Xiaomi выделила POCO в независимый бренд

Xiaomi выделила POCO в независимый бренд


Xiaomi объявила о независимости суббренда POCO, созданного в 2018 году. Отныне POCO действует автономно от китайского технологического гиганта и имеет собственную маркетинговую стратегию. Об этом сообщил глобальный вице-президент и глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.

«Рад поделиться: POCO отныне является независимым брендом.

То, что начиналось как суббренд Xiaomi, обрело собственную идентичность. POCO F1 был невероятно популярным телефоном. Мы считаем, что настало время позволить POCO действовать самостоятельно», — указал топ-менеджер.

Отметим, что ранее Xiaomi сделала независимым использовавшийся до этого только для бюджетных смартфонов бренд Redmi, после чего марка не только начала активно выпускать мобильные телефоны в том числе среднего уровня, но и расширила присутствие на другие категории товаров. Вероятно, расширение ассортимента продуктов ожидает теперь и Poco.

Напомним, что первым продуктом, выпущенным под маркой POCO, является смартфон Pocophone F1, который вышел в 2018 году, характеризующийся высокой производительностью и относительно низкой ценой. При этом с тех пор под данным брендом не было выпущено ни одного нового продукта (вместе с тем, буквально на днях Ману Кумар Джейн подтвердил, преемник Pocophone F1 находится в разработке и совершенно точно увидит свет, хотя и не назвал точный месяц или хотя бы квартал, когда состоится анонс нового устройства; в СМИ, однако, предполагают, что после сообщения об автономности бренда презентация новинки не заставит себя ждать).

Напоследок укажем, что у марки теперь есть собственный сайт: poco.net. В настоящее время на нем представлена информация о Pocophone F1. Кроме того, на него теперь ведет официальный сайт Xiaomi при попытке открыть страничку данного смартфона.

Источник: Gizmochina

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