Новый проект закона о мобилизации: обязательное ношение учетного документа, электронные повестки, ограничения для уклоняющихся

Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде обновленную версию закона о мобилизации. Текст законопроекта №10449 доступнен на сайте ВР. Министерство обороны подготовило официальную инфографику с его основными положениями.

Важные нововведения

Призывной возраст снижается от 27 до 25 лет.

Срочная служба отменяется, вводится базовое военное обучение с 2025 года.

Данные военнообязанного можно обновить в электронном кабинете или ЦНАПе.

Повестки будут отправляться в электронный кабинет призывника. Электронный кабинет предлагается создать на базе реестра военнообязанных «Оберег».

Добровольцы получат отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовке к мобилизации.

Местные органы власти обяжут обеспечивать прибытие призывников в ТЦК.

Можно переезжать в другие города без разрешения ТЦК. Уже после переезда нужно будет встать на учет по новому адресу.

Если призывник добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК (в том числе зарубежное дипломатическое учреждение Украины), его могут ограничить в выезде за границу, в праве управления транспортным средством, наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

ТЦК может обратиться в суд, чтобы наложить ограничения на уклоняющихся от мобилизации. Ограничения будут действовать до выполнения обязательств.

В период действия военного положения мужчины от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского, а также представителя ГСЧС в пограничной полосе.

Для выезда за границу всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета.

Лица с инвалидностью всех групп освобождаются от службы. В то же время исключена норма защиты от призыва для тех, у кого жена (муж), или родители имеют инвалидность I или II группы при условии, что у таких лиц нет других трудоспособных лиц.

Освобождаются от призыва на военную службу женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Предлагается предоставить права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, по желанию быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Особенности учета госслужащих

Законопроект исключает право на отсрочку от призыва у государственных служащих. Это касается работников Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры и Службы судебной охраны и патронатной службы.

Бронирование госслужащих производится в общем порядке. Категория «Б» и «В» – половина военнообязанных в определенном органе.

Председатели городских и поселковых советов, территориальных общин имеют бронь. Военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления – половина военнообязанных.

Подготовка мобилизованных

После мобилизации все граждане будут проходить обязательную военное обучение 2-3 месяца. Отмечается, что человека нельзя отправить на фронт сразу после мобилизации.

Человек в возрасте 18-24 лет вместо призыва самостоятельно выбирает, когда пройти военную обучение, которая продлится максимум 5 месяцев. Такую подготовку введут в высших учебных заведениях как отдельную учебную дисциплину (для женщин добровольно). На время подготовки за человеком будет сохраняться его рабочее место.

Выплаты военнослужащим

Устанавливается денежное довольствие не менее 20 тысяч гривен в месяц, без учета дополнительного вознаграждения, которое на период действия военного положения составляет от 30 до 100 тысяч грн.

Увольнения и отпуска военнослужащим

Законопроект определяет четкий срок службы на период военного положения. Если военнослужащий непрерывно провел на службе 36 месяцев, это станет основанием для увольнения. Решение об увольнении таких военнослужащих будет принимать Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Законопроект предлагает, что ежегодный основной отпуск во время действия военного положения в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. Освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решат продлить службу.

Источники: Верховная Рада, Министерство обороны, hromadske, Forbes