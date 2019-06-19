Новый рейтинг суперкомпьютеров Top500: минимально допустимая производительность впервые превысила 1 петафлопс

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На днях был опубликован актуальный перечень самых производительных в мире суперкомпьютеров Top500 – проекта, который составляет этот рейтинг дважды в год (в июне и ноябре), основываясь на результатах теста High-Performance Linpack (HPL). Впервые с момента своего появления в 1993 году в обновлённый список попали все системы производительностью 1 петафлопс и выше.

Минимальный уровень, необходимый для попадания в Top500, теперь составляет 1,022 петафлопса. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются американские суперкомпьютеры Summit (148,6 петафлопса) и Sierra (94,6 петафлопса), созданные компанией IBM. Первый расположен в Окриджской национальной лаборатории (штат Теннесси), а второй – в Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса (штат Калифорния). Что касается аппаратного оснащения, Summit оборудован 4356 серверами (узлами), каждый из которых содержит по два 22-ядерных процессора IBM Power9 и шесть графических процессоров NVIDIA Tesla GV100. Sierra состоит из 4320 серверов с двумя процессорами Power9 и четырьмя GPU NVIDIA Tesla GV100 в каждом.

Третье и четвёртое места остаются за китайскими системами Sunway TaihuLight (93 петафлопса) и Tianhe-2A (61,4 петафлопса), которые принадлежат соответственно Китайскому национальному исследовательскому центру параллельной вычислительной техники и технологий и Национальному университету оборонных технологий. Sunway построен на базе процессоров SW26010 китайской разработки, а Tianhe-2A работает на процессорах Intel Xeon E5.

На пятом месте расположился новичок Frontera производства Dell, расположенный в Техасском университете. Эта система мощностью в 21,23 петафлопса оснащена процессорами Intel Xeon Platinum 8280. Она сместила на шестую позицию самый производительный суперкомпьютер в Европе – швейцарский Piz Daint (21,23 петафлопса). Далее идут американский Trinity (20,15 петафлопса), японский ABCI (19,88 петафлопса) и немецкий SuperMUC-NG (19,47 петафлопса). Замыкает десятку ещё один дебютант Топ10 – американский суперкомпьютер IBM Lassen производительностью 18,2 петафлопса.

По аппаратному оснащению в рейтинге Топ500 доминирует Intel, обеспечивая производительность 95,6% систем из списка и только один суперкомпьютер построен на архитектуре ARM. NVIDIA является основным поставщиком графических ускорителей, а Lenovo – лидером по количеству произведённых систем с долей 34,6%. Есть существенный прирост у Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая после приобретения компании Cray занимает четвёртое место с общей долей 15,8%.

Первое место по количеству суперкомпьютеров по-прежнему занимает Китай с 219 системами в списке Топ500. За ним следуют Соединённые Штаты с 116 системами, Япония (29), Франция (19) и Великобритания (18).

Источник: Zdnet