Новый сплав снижает энергопотребление электроники и избавляет от необходимости во внешних магнитах

Группа американских исследователей из Университета Миннесоты представила новый сплав Ni4W, который может кардинально изменить способ обработки и хранения информации электронными устройствами.
По мере развития цифровых устройств растет потребность в более быстрых и эффективных системах памяти. Ученые исследуют новые материалы, которые могли бы улучшить или заменить существующие технологии памяти, потребляя значительно меньше энергии.
Сплав Ni4W способен менять магнитное состояние без использования внешних магнитов. Таким образом можно снизить энергопотребление электронных устройств, в частности, смартфонов, ноутбуков, центров обработки данных.
Ni4W изготавливается из широко распространенных материалов и поддается стандартным технологиям обработки, что открывает путь к ускоренному созданию более дешевой и экологичной электроники. Исследователи использовали сплав никеля и вольфрама, поскольку он генерирует мощный спин-орбитальный момент — ключевой эффект для управления намагниченностью в современных устройствах памяти и логических системах.
«Ni4W снижает энергопотребление при записи данных, что потенциально может значительно сократить потребление энергии в электронике», — подчеркнул старший автор исследования, профессор Цзянь-Пин Ван.
По словам одного из исследователей в группе под руководством Цзянь-Пин Вана, Ифея Яна, в отличие от традиционных материалов, Ni4W способен генерировать спиновые токи в нескольких направлениях, обеспечивая «свободное» переключение магнитных состояний без необходимости использования внешних магнитных полей.
«Мы наблюдали высокую эффективность спин-орбитального момента в нескольких направлениях в Ni4W как в чистом виде, так и в сочетании с вольфрамом, что указывает на его высокий потенциал для использования в маломощных высокоскоростных спинтронных устройствах», — добавляет Ифей Ян.
Низкая стоимость материала делает его очень привлекательным для промышленности. Вскоре сплав может быть задействован в устройствах, которые мы используем каждый день, таких как умные часы, телефоны и многое другое. Следующим шагом станет создание из этих материалов устройства, которое будет еще меньше предыдущей разработки.
Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials
Источник: SciTechDaily
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