Новый сплав снижает энергопотребление электроники и избавляет от необходимости во внешних магнитах

Группа американских исследователей из Университета Миннесоты представила новый сплав Ni 4 W, который может кардинально изменить способ обработки и хранения информации электронными устройствами.

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По мере развития цифровых устройств растет потребность в более быстрых и эффективных системах памяти. Ученые исследуют новые материалы, которые могли бы улучшить или заменить существующие технологии памяти, потребляя значительно меньше энергии.

Сплав Ni 4 W способен менять магнитное состояние без использования внешних магнитов. Таким образом можно снизить энергопотребление электронных устройств, в частности, смартфонов, ноутбуков, центров обработки данных.

Ni 4 W изготавливается из широко распространенных материалов и поддается стандартным технологиям обработки, что открывает путь к ускоренному созданию более дешевой и экологичной электроники. Исследователи использовали сплав никеля и вольфрама, поскольку он генерирует мощный спин-орбитальный момент — ключевой эффект для управления намагниченностью в современных устройствах памяти и логических системах.

«Ni 4 W снижает энергопотребление при записи данных, что потенциально может значительно сократить потребление энергии в электронике», — подчеркнул старший автор исследования, профессор Цзянь-Пин Ван.

По словам одного из исследователей в группе под руководством Цзянь-Пин Вана, Ифея Яна, в отличие от традиционных материалов, Ni 4 W способен генерировать спиновые токи в нескольких направлениях, обеспечивая «свободное» переключение магнитных состояний без необходимости использования внешних магнитных полей.

«Мы наблюдали высокую эффективность спин-орбитального момента в нескольких направлениях в Ni 4 W как в чистом виде, так и в сочетании с вольфрамом, что указывает на его высокий потенциал для использования в маломощных высокоскоростных спинтронных устройствах», — добавляет Ифей Ян.

Низкая стоимость материала делает его очень привлекательным для промышленности. Вскоре сплав может быть задействован в устройствах, которые мы используем каждый день, таких как умные часы, телефоны и многое другое. Следующим шагом станет создание из этих материалов устройства, которое будет еще меньше предыдущей разработки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials

Источник: SciTechDaily