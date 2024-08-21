Новый трейлер «Мегалополиса» Копполы бьет по критикам, вспоминая «Крестного отца», «Апокалипсис сегодня» и «Дракулу»

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Новый трейлер фантастической эпопеи Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» обвиняет критиков. В начале перечислены негативные отзывы о его предыдущих работах, которые сейчас считаются мировой классикой.

Трейлер начинается голосом за кадром, который говорит, что настоящего гения часто неправильно понимают. В то же время видео демонстрирует примеры негативных отзывов на «Крестного отца», «Апокалипсис сегодня» и «Дракулу». Рассказчик добавляет: «Один режиссер всегда опережал свое время». Фильм получил смешанные отзывы критиков, сейчас он имеет 53% баллов на Rotten Tomatoes.

В центре сюжета — архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), который сталкивается с Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито), отцом его возлюбленной Джулии Цицерон (Натали Эммануэль), консервативным мэром во взглядах, как лучше всего отстроить Новый Рим после разрушительной катастрофы. Также в фильме играют Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Уайт, Лоуренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суини и Дастин Хоффман.

По некоторым данным, его создание стоило $120 млн и было полностью профинансировано Копполой. Режиссер писал сценарий с 1983 года, после продажи значительной части своего винодельческого бизнеса.

В Каннах, отвечая на вопрос о состоянии киноиндустрии на фоне самофинансирования фильма, Коппола сказал: «Я боюсь, что киноиндустрия стала в большей степени делом людей, которых нанимают для выполнения долговых обязательств, поскольку студии в больших, больших долгах. И работа заключается не столько в том, чтобы снимать хорошие фильмы, сколько в том, чтобы они выплачивали свои долговые обязательства. Очевидно, что у новых компаний, таких как Amazon, Apple и Microsoft, много денег, так что, возможно, студии, которые мы знали так долго, некоторые отличные, больше не будут здесь в будущем».

В украинских кинотеатрах «Мегалополис» стартует 26 сентября.

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Источники: Variety, GamesRadar

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