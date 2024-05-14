Новости Кино 14.05.2024 в 11:28 comment views icon

«Мегалополис» Копполы получил первый трейлер — блеск и упадок Нового Рима

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Андрей Русанов

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«Мегалополис» Копполы получил первый трейлер — блеск и упадок Нового Рима

«Наш новый фильм «Мегалополис» — лучшая работа, над которой я когда-либо имел честь руководить», — говорится в цитате культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, добавленной к официальному трейлеру его нового эпического фильма.

Картина, конкурсная премьера которой состоится в четверг на Каннском кинофестивале, была проектом, который Коппола создавал много лет. Он впервые начал работать над сценарием в 1980-х годах. Легендарный режиссер фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» вложил в фильм $120 млн собственных средств.

Трейлер начинается с голоса за кадром, который размышляет об упадке: «Когда умирает империя? Разрушается в один страшный миг? Нет, нет. Но наступает время, когда люди больше в это не верят». Далее следуют гонки римских колесниц, городские пейзажи, сцены протеста или красивой жизни и нарезка костров других фрагментов.

Мегалополіс Мегалополис

Согласно официальному синопсису, «Мегалополис» — это римская эпическая сага, действие которой происходит в воображаемой современной Америке. Город Новый Рим должен измениться, это вызывает конфликт между Цезарем Катилиной (Адам Драйвер), гениальным художником, который стремится прыгнуть в утопическое, идеалистическое будущее, и его оппонентом, мэром Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито), который остается преданным статус-кво с увековечением жадности, особых интересов и партизанской войной. Между ними разрывается светская львица Джулия Цицерон (Натали Эммануэль), дочь мэра, чья любовь к Цезарю разделила ее преданность и заставила ее открыть то, чего, по ее мнению, заслуживает человечество».

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Мегалополіс Мегалополис

В «Мегалополисе» собран звездный актерский состав: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Уайт, Лоуренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суини и Дастин Хоффман.

Сценаристом и режиссером является Коппола, продюсерами — Фред Рус, Барри Гирш и Майкл Бедерман. Исполнительные продюсеры: Анахид Назарян, Барри Осборн, Даррен Деметре.

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Источник: Variety


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