Новый трейлер Mortal Kombat 1 — Меган Фокс сыграла Нитару

Студия NetherRealm выпустила новое промовидео к Mortal Kombat 1. Оно представляет нового персонажа по имени Нитара. Ее озвучила известная голливудская актриса Меган Фокс.

Актриса «Трансформеров» и «Черепашек Ниндзя» поместила себя в персонажа, которая является вампиром с крыльями. По словам Фокс, Нитара одновременно принадлежит злу, но является доброй натурой.

Как игровой персонаж Нитара впервые появилась в Mortal Kombat: Deadly Alliance 2002 года. Затем еще были появления в Mortal Kombat: Deception (2004) и Mortal Kombat: Armageddon (2006). Также у Нитары было эпизодическое появление в фильме Mortal Kombat 2021-го.

Warner bros. построила маркетинговую стратегию вокруг трейлеров, представляющих персонажей. Ранее так анонсировали Синдел и Генерала Шао, Reptile, Havik и Ashrah. Вероятно свой трейлер будет и у Хоумлендера из «Пацанов», который кажется также будет в игре.

Релиз Mortal Kombat 1 на ПК (Steam и EGS), PS5, Xbox Series и Switch запланирован на 19 сентября. Всех приглашает поиграть Дэйв Батиста.