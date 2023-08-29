Новости Игры 29.08.2023 в 17:21

Mortal Kombat 1 — live-action трейлер с Дэйвом Батистой

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Warner Bros. и NetherRealm Studios подготовили новый трейлер грядущей игры Mortal Kombat 1. В этот раз вместо демонстрации геймплейных сражений с жестокими сценами фаталити авторы решили показать в кадре живых людей. Главная роль в видео отведена актеру Дейву Батиста.

В трейлере главный герой мотивирует окружающих принять участие в смертельном сражении, попутно пробуждая в них скрытые сверхспособности. Со временем все больше и больше людей поддаются его зову. Сам Дейв Батиста, судя по ледяным рукам, является поклонником Саб-Зиро.

Напомним, игра Mortal Kombat 1 уже доступна для предварительного заказа, а ее релиз запланирован на 19 сентября. Перезапуск известной серии файтингов выйдет на платформах ПК (Steam и EGS), PS5, Xbox Series и Switch.

Усі показані (на цю мить) фаталіті з Mortal Kombat 1 — в одному відео

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