Mortal Kombat 1 — live-action трейлер с Дэйвом Батистой

Warner Bros. и NetherRealm Studios подготовили новый трейлер грядущей игры Mortal Kombat 1. В этот раз вместо демонстрации геймплейных сражений с жестокими сценами фаталити авторы решили показать в кадре живых людей. Главная роль в видео отведена актеру Дейву Батиста.

В трейлере главный герой мотивирует окружающих принять участие в смертельном сражении, попутно пробуждая в них скрытые сверхспособности. Со временем все больше и больше людей поддаются его зову. Сам Дейв Батиста, судя по ледяным рукам, является поклонником Саб-Зиро.

Напомним, игра Mortal Kombat 1 уже доступна для предварительного заказа, а ее релиз запланирован на 19 сентября. Перезапуск известной серии файтингов выйдет на платформах ПК (Steam и EGS), PS5, Xbox Series и Switch.