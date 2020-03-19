NP Shopping начал доставлять посылки из китайских онлайн-магазинов

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Нова Пошта расширила возможности своего сервиса международной доставки NP Shopping и запустила быструю доставку посылок из Китая. Об этом оператор уведомил клиентов посредством email-рассылки.

Напомним, сервис NP Shopping обеспечивает доставку товаров (речь о классическом форвардинге), заказанных в зарубежных интернет-магазинах, которые официально не доставляют их в Украину. Клиент оплачивает покупку в зарубежном интернет-магазине и указывает в поле доставки адрес зарубежного склада. Затем он регистрирует посылку в личном кабинете NP Shopping и отслеживает посылку до ее прибытия в указанное отделение в Украине.

Сервис NP Shopping до этого работал только в США и Европе (Великобритания и Польша). В то же время доставка из Китая производилась через SF Express, SF eParcel, Cainiao — партнеров международного подразделения «Нова Пошта Інтернешнл». Теперь же NP Shopping расширил географию работы и желающие могут доставлять заказы из Китая напрямую через NP Shopping.

Компания сделала видеоинструкцию, наглядно объясняющую как заказывать товары через NP Shopping из Китая на примере магазина Taobao. Надо ли говорить, что покупки можно в любом китайском магазине, используя для доставки адрес китайского склада NP Shopping.

Как и в случае с доставкой из США и Европы, конечная стоимость зависит от массы и суммы заказа. Минимум — $6 за посылку массой до 0,5 кг без необходимости уплаты налогов. На сайте есть калькулятор, позволяющий рассчитать точную стоимость доставки.

Напомним, сейчас порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов для физических лиц составляет €100. Если стоимость посылки превышает 100 евро, но ниже 150 евро, придется заплатить только НДС (20% на сумму превышения), если она выше 150 евро, то и НДС (20% от суммы, превышающей 100 евро с добавлением пошлины) и таможенную пошлину (10% на сумму превышающую 150 евро).

Напомним, недавно у NP Shopping появился конкурент — конкурирующий сервис Justin обеспечивает международную доставку товаров из онлайн-магазинов США, Китая и Польши.