Justin запустил международную доставку из Amazon, eBay, AliExpress и прочих онлайн-магазинов США, Китая и Польши





Почтовый оператор Justin, входящий в холдинг Fozzy Group, запустил сервис международной доставки Justin International.

Сервис Justin International, по аналогии с NP Shopping от «Новой Пошты», обеспечивает доставку товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, которые официально не доставляют их в Украину. То есть, это классический форвардинг. В процессе доставки используются собственные или арендованные склады компании-оператора в стране, где осуществлен заказ.

На данный момент Justin обеспечивает доставку из трех стран: Китай (партнером выступает SF Express, а срок доставки составляет 8-9 дней с момента получения товара на складе), США (UPS, 6-7 дней) и Польша (InPost, 3-4 дня). Заказывать можно из таких популярных интернет-магазинов, как Amazon, eBay, AliExpress, H&M, Nike, Adidas, Reebok, New Balance и прочие. По сути, делать покупки можно в любом магазине, работающем в США, Китае и Польше.

На сайте компании есть видео, наглядно объясняющее как работает сервис. Если вкратце, как и везде, необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте сервиса, заполнить все обязательные поля в настройках аккаунта, получить адрес склада в США, Китае или Польше и в дальнейшем использовать его для покупок на зарубежных сайтах.

После получения трек-кода можно зарегистрировать отправление и отслеживать его статус в разделе «Мои посылки». После прибытия на склад Justin в Украине, на указанный номер придет соответствующее SMS-уведомление. Доставка по Украине уже включена в стоимость услуги международной доставки и отдельно не оплачивается.

Тарифы у Justin International следующие:

Китай: от $5 за отправление.

США: от $4,5 за отправление.

Польша: от $3 за отправление.

На сайте доступен калькулятор, позволяющий рассчитать точную стоимость доставки из конкретной страны в зависимости от веса и стоимости товара.

Сервис Justin International обеспечивает доставку отправлений массой не более 30 кг и максимальной длиной всех сторон посылки 150 см. На сайте также есть подробная инструкция о том, как заказывать с помощью сервиса, и собраны ответы на самые распространенные вопросы, включая ограничения по товарам и особенности налогообложения.

Напомним, сейчас порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов для физических лиц составляет €100. Если стоимость посылки превышает 100 евро, но ниже 150 евро, придется заплатить только НДС (20% на сумму превышения), если она выше 150 евро, то и НДС (20% от суммы, превышающей 100 евро с добавлением пошлины) и таможенную пошлину (10% на сумму превышающую 150 евро).

Источник: Justin