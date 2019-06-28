С 1 июля в Украине начнут взимать пошлины с интернет-покупок дороже 100 евро

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Повышение стоимости оформления биометрических загранпаспортов и ID-карт — это далеко не единственное новшество, которое принесет украинцам грядущий понедельник 1 июля. Еще одним «приятным» изменением станет снижение порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов для физических лиц до €100.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла законопроект №9260, которым в числе прочего снизила порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей с нынешних 150 евро до 100 евро. Датой вступления этого изменения в силу определили 1 июля 2019 года.

Предыдущую норму, которая ограничивала количество посылок без уплаты налогов до трех в месяц на одного человека, отменили. Другой положительной новостью является то, что для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц порог беспошлинного ввоза останется прежним — 150 евро. Но пока неясно, каким образом это будет работать и коснется ли эта привилегия всех или только некоторые категории предпринимателей получат повышенный лимит. Нам еще предстоит дождаться дополнительных разъяснений фискальной и таможенной служб.

Почтовые операторы и компании, предоставляющие услуги международной доставки посылок, уже начали уведомлять своих клиентов о грядущих изменениях в правилах таможенного оформления зарубежных посылок.

Если превысить новый лимит в 100 евро, придется платить пошлину — НДС (20% на сумму превышения) если суммарная стоимость товаров от 100 до 150 евро и НДС (20% от суммы, превышающей 100 евро с добавлением пошлины) + таможенная пошлина (10% на сумму превышающую 150 евро) если суммарная стоимость посылок, проходящих таможенного оформление в один день, выше 150 евро.