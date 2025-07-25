Ни чешуя, ни перья: ученые нашли древнюю рептилию с ногтями на спине

Немецкие палеонтологи из Штутгартского государственного музея естественной истории заинтересовались необычной рептилией, жившей в триасовом периоде около 200-250 млн лет назад и имевшей на спине странный гребень, состоявший не из чешуи, костей или перьев.

Окаменелости этого вымершего существа возрастом 247 млн лет сразу привлекли внимание ученых. Большой отросток на спине на первый взгляд напоминает оборку из перьев, перекрывающих друг друга. Однако этот отросток намного старше перьев и не содержит никаких разветвлений, указывающих на наличие плюмажа. В этой сложной структуре также отсутствуют костные шипы, подобные тем, что можно было увидеть у более поздних динозавров, таких как спинозавр.

«Это должно быть что-то новое. До нашего открытия сложные кожные наросты были свойственны только млекопитающим, птицам и их ближайшим родственникам и имели преимущественно форму перьев и волос. Теперь у нас есть еще один, совсем другой тип сложной конечности, принадлежащий очень ранней рептилии», — отмечает палеонтолог Стефан Шпикман.

Задолго до того, как у динозавров появилось оперение, некоторые более ранние рептилии, похоже, уже формировали генетический набор инструментов для образования сложных конечностей. Спинные гребни, обнаруженные Шпикманом и его коллегами, это нечто новое и оно пока не имеет окончательного названия.

В своем исследовании немецкие ученые называют эти гребни кожаными наростами, однако на самом деле они не похожи на кожу рептилий. По мнению Шпикмана, эти наросты могут состоять из кератина, подобно ногтям, волосам, чешуе или когтям. Однако подтверждение этого предположения требует дальнейшего анализа.

В общем Шпикман и его коллеги изучили более 80 окаменелых наростов, недавно переданных в дар Государственному музею естественной истории в Штутгарте. Подавляющее большинство потеряло свои скелеты; только одна из окаменелостей имела птичий череп небольшой древней рептилии.

Вымершее существо назвали Mirasaura grauvogeli. Технически этот вид рептилий относят к дрепанозавру — небольшой ранней рептилии, обитавшей на деревьях и охотившейся на насекомых с помощью когтей, похожих на когти велоцираптора.

«У миразавра появилась альтернатива перьям на раннем этапе истории Земли, задолго до появления динозавров. Мы этого не ожидали, и это станет стимулом для дискуссий и исследований», — отметил палеонтолог Райнер Шох.

Точное назначение этого нароста на спине миразавра остается неизвестным. Более вероятно, что он играл роль в визуальной коммуникации, например, для отпугивания хищников или внутривидовой сигнализации.

Палеонтологи обнаружили, что окаменелости Mirasaura grauvogeli, сохранившиеся лучше всего, содержат следы меланосом — органелл внутри пигментных клеток. Их геометрия совпадает с меланосомами, которые окрашивают перья, но не с теми, что встречаются в коже рептилий или шерсти млекопитающих.

«Mirasaura действительно показывает, насколько удивительной может быть эволюция, и как много мы еще можем узнать из палеонтологии. Из генетики и биологии развития мы уже знали, что большинство путей формирования перьев, волос и чешуи являются общими для млекопитающих, рептилий и птиц. Теперь, с появлением Mirasaura мы можем сказать, что такие сложные структуры действительно существовали и у других животных», — отметил Стефан Шпикман.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: Science Alert