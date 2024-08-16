Это была не комета: ученые установили истинное происхождение убийцы динозавров

Новое исследование указывает, что объект, который вызвал вымирание динозавров 66 миллионов лет назад, был редким типом астероида из дальних уголков Солнечной системы.

Группа ученых под руководством Марио Фишера-Годде из Кельнского университета исследовала изотопный состав рутения в породах, которые образовались после падения астероида. Рутений — это редкий металл, который почти отсутствует в земной коре, поскольку большая его часть сосредоточена в ядре планеты. Однако он относительно распространен в космических породах. Ученые проанализировали образцы из пяти разных мест Европы, где обнаружили следы катастрофы.

Исследователи сравнили полученные данные с изотопными соотношениями в метеоритах и породах, образованных в результате других крупных столкновений за последние 541 миллион лет. Результаты показали, что «убийца динозавров» принадлежал к редкому типу С-астероидов С-астероиды формируются за орбитой Юпитера во внешней части Солнечной системы. Они богаты углеродом, органическими соединениями и летучими веществами. Эти темные космические тела с низкой отражательной способностью составляют около 75% известных астероидов. Ученые считают, что С-астероиды могут содержать первичное вещество Солнечной системы и молекулы, необходимые для зарождения жизни, что делает их особенно ценными для исследований., которые формируются за орбитой Юпитера.

В отличие от распространенного мнения, объект оказался не кометой, а именно астероидом. Это открытие имеет важное значение для разработки стратегий защиты Земли от космических угроз. С-астероиды могут попасть на орбиту вокруг внутренней части Солнечной системы, что дает нам шанс обнаружить и отклонить их. Однако есть риск, что такой объект может появиться неожиданно, оставив нам лишь несколько месяцев на реагирование.

Интересно, что большинство крупных столкновений после формирования Солнечной системы вызвали астероиды S-типа С-астероиды формируются за орбитой Юпитера во внешней части Солнечной системы. Они богаты углеродом, органическими соединениями и летучими веществами. Эти темные космические тела с низкой отражательной способностью составляют около 75% известных астероидов. Ученые считают, что С-астероиды могут содержать первичное вещество Солнечной системы и молекулы, необходимые для зарождения жизни, что делает их особенно ценными для исследований.. Они легче поддаются обнаружению, что увеличивает наши шансы на предотвращение катастрофы. Предыдущие исследования предполагали, что динозавров уничтожила комета, но новые данные опровергают эту теорию.

Результаты исследования опубликованные в журнале Science.

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Источник: Iflscience