NYT: Spotify заплатил Джо Рогану $200 млн. за эксклюзивное право на подкаст

Spotify заключил контракт с Джо Роганом на $200 млн. на эксклюзивное размещение подкаста The Joe Rogan Experience.

Как сообщает The New York Times, в 2020 году стриминговый сервис заключил соглашение на три с половиной года. Тогда предполагаемая стоимость сделки оценивалась в $100 млн.

Подкаст Рогана в лидерах Spotify по прослушиванию в 93 странах. Эпизоды The Joe Rogan Experience собирают десятки миллионов слушателей.

В Spotify признают, что такие эксклюзивные сделки позволили компании стать успешной. Сервис делает ставку на Рогана, даже после его расистских выражений в шоу и скандала с дезинформацией о вакцине против COVID-19.

В январе медики, ученые и преподаватели направили открытое письмо Spotify, призывая принять дополнительные меры для проверки излагаемых в подкастах фактов. Рок-легенды Нил Янг и Джони Митчелл обвинили Spotify в распространении дезинформации и удалили свою музыку с платформы. Тогда же писательница Брене Браун приостановила выпуск своих эксклюзивных подкастов на Spotify. В отчете издания пишется, что Барака и Мишель Обамы могут не продлить сделку со Spotify, срок действия которого истекает через несколько месяцев.

Компания решила принять меры с добавлением рекомендаций по содержанию для любых выпусков подкастов, в котором будет обсуждаться COVID-19.

В общем ежемесячное количество активных пользователей Spotify выросло на 18% по сравнению с 2021 годом, составив 406 млн. пользователей. Количество платных подписчиков достигло 180 млн. Также Spotify надеется привлечь 50 млн. авторов, которые будут зарабатывать деньги с помощью платформы.