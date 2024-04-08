Низкая конкуренция и рекордные наймы: Djinni подвел итоги первого квартала 2024 года

В первом квартале 2024 года рынок труда порадовал соискателей рекордными наймами, снижением конкуренции и увеличением количества вакансий.

Наиболее оптимистичными в этом плане являются следующие цифры:

7,5 тысяч вакансий онлайн — больше всего с июля прошлого года.

21,2 откликов на вакансию в марте — меньше всего за последние 9 месяцев.

На 20% больше вакансий для кандидатов без опыта.

Рассмотрим подробнее эти показатели

+2 тыс. вакансий с начала 2024 года

По состоянию на начало апреля, количество вакансий онлайн Djinni — почти 7600. Это самая большая цифра с июля. Даже в ноябре, до сезонного спада в декабре, было менее 7 тысяч.

Количество кандидатов онлайн колеблется вокруг 90 тысяч с начала года, после того как в декабре многие профили выключились автоматически после 90 дней неактивности. Сейчас каждую неделю в поиск добавляются 4,5—5 тысяч кандидатов и примерно столько же выключают профиль.

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Новых кандидатов — на 17% меньше

Среди тех кто включает профиль с осени ощутимо увеличилась доля реактивированных кандидатов и уменьшилась — новых.

Например, в марте 2023 в поиск добавилось 10 тысяч новых кандидатов и 8 тысяч активировали профиль после того, как остановили поиск. В марте 2024 уже было почти 10 тысяч реактивированных профилей и только 7 тысяч новых.

‍Реактивированные после неактивности — кандидаты, которые исчезали из поиска автоматически, когда долго не отвечали на сообщения, а потом вернулись.

-35% вакансий за квартал

За первый квартал 2024 года рекрутеры опубликовали 23,2 тысячи вакансий. Это лишь на 150 меньше, чем в прошлом квартале. Но на 35% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

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Ежемесячная динамика опубликованных вакансий положительная, но к уровню осени они все еще не вернулись.

Вакансии для кандидатов без опыта — единственная категория, которая за последний год не снизилась, а даже выросла по сравнению с первым кварталом 2023 года. Хотя их доля — все еще только 8,5%.

Почти 45% опубликованных в первом квартале вакансий требуют 1 или 2 года опыта. 25% — для кандидатов с опытом хотя бы 3 года. 22% — для тех, кто имеет хотя бы 5 лет за плечами.

Среди вакансий разработчиков требования к опыту обычно выше. Здесь вакансий с требованием 5+ лет — 41%, а без требований — менее 4%.

56% вакансий, опубликованных в марте, требуют английский выше уровня intermediate. В прошлом квартале эта доля была почти 60%.

11% вакансий предусматривают работу в офисе. Год назад это было всего 8%. Зато стало меньше вакансий, где у кандидата есть выбор: 31% против 39%.

Доля вакансий для разработчиков за год снизилась с 39% до почти 30%. Зато значительно выросла доля вакансий для не технических специалистов — с 29% в первом квартале 2023 года до года 35% сейчас.

Больше вакансий для проджектов и фулстеков

Категория Маркетинг — все еще лидер по количеству опубликованных вакансий, ее доля почти 13,5%. Но за прошлый квартал количество этих вакансий несколько сократилось. На втором месте с большим отрывом категория Sales (5,5%). На третьем — JavaScript (5,4%). Далее в пятерке лидеров Project Manager (5,2%) и Fullstack (4,2%). Их количество за последний квартал ощутимо выросло.

Также в этом квартале стало больше вакансий для дизайнеров и дата аналитиков.

‍21 отклик на вакансию — меньше всего за последние 9 месяцев

Одна вакансия в марте в среднем получили 21,2 откликов. Меньше было только в июне прошлого года. Даже в декабре, когда активность традиционно ниже, конкуренция на одну вакансию была выше.

В марте кандидаты отправили рекордно низкое количество откликов на вакансии (не считая декабря) — почти 238 тысяч. Это в частности связано с тем, что рекрутер теперь может настраивать в вакансии, от кого хочет получать отклики. А также с возможностью задать контрольные вопросы, не ответив на которые кандидаты не могут откликнуться.

Уменьшилось как количество кандидатов, отправляющих сообщения — с 36,5 тыс. в январе до 34,7 тыс. в марте, так и среднее количество откликов, которые они отправляли — с почти 8 до 6,85.

Вакансии без требований к опыту по-прежнему получают больше всего откликов на вакансию. Но среднее количество откликов на одну такую вакансию за год уменьшилось с 42 в марте прошлого года до 36 в марте 2024. Тогда как на вакансии с требованиями 3+лет в марте прошлого года откликалось в среднем 15 кандидатов, в прошлом месяце — 20.

Выводы

Ситуация на рынке работников в IT в этом квартале точно лучше, чем в прошлом, но большинство показателей все еще на 25-30% ниже прошлого года.

Зарплаты в большинстве категорий снизилась как в наймах, так и в вакансиях. Медиана зарплат нанятых разработчиков без опыта опустилась ниже $500.

Хорошие новости — конкуренция по откликам на вакансии немножко спала и самих вакансий тоже становится больше. Наибольший спрос на маркетологов, сейлз, data science.

Если эти тренды сохранятся можем увидеть стабильные 8000+ вакансий уже во втором квартале, — резюмируют в Djinni.

Отметим, что мы недавно сравнивали данные DOU, Djinni и work.ua в этом материале Соответствующие изменения характерны для всего украинского рынка, не только для IT.