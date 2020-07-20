ОАЭ успешно запустили к Марсу первую межпланетную станцию Al Amal





В ночь на 20 июля первый для арабского мира марсианский зонд «Надежда» (по-арабски «Аль-Амаль»), созданный ОАЭ, успешно отправился в семимесячный перелет к Красной планете. Запуск транслировался в прямом эфире на официальном сайте миссии.

The 🇦🇪 #HopeMarsMission successfully launched from Tanegashima Space Center today at 6:58:14 am JST! 🚀 The separation of the H-IIA rocket has been confirmed. Congratulations to the whole team and welcome, everyone, to the @HopeMarsMission! ✨🛰 https://t.co/wSHDiYXDUT — Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) July 19, 2020

Ракета-носитель H-IIA с эмиратской межпланетной станцией Al Amal успешно стартовала со стартовой площадки Космического центра Танэгасима в Японии 20 июля в 00:58 по киевскому времени. Аппарат успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на расчетную орбиту.

Автоматическая межпланетная станция создавалась с 2014 года в рамках масштабной программы Emirates Mars Mission, реализуемой Объединенными Арабскими Эмиратами с 2006 года с целью развития научно-технического потенциала страны и расширения человеческих знаний об атмосфере Марса. Станция, ставшая первым марсианским исследовательским аппаратом ОАЭ и стран арабского мира, создана космическим центром имени Мохаммеда бин Рашида совместно с Университетом Колорадо в Боулдере, Аризонским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли.

Презентация миссии аппарата Al Amal в 2017 году. Изначально задумывалась, что станция будет выполнена в виде шестиугольной призмы с тремя солнечными панелями, но в процессе разработки конструкция претерпела изменения — в итоге получился куб с двумя солнечными батареями

Сама станция достаточно компактная — вместе с топливом ее общая масса составляет 1,5 тонны, что сравнимо с массой легкового автомобиля. Она оснащена двумя солнечными панелями общей мощностью 1,8 кВт для подпитки встроенных аккумуляторов, обеспечивающих питание научного оборудования, параболической 1,5-метровой антенной с высоким коэффициентом усиления, антеннами с низким коэффициентом усиления, а также шестью двигателями. В оснащение также входят звездные датчики для определения ориентации аппарата в космосе, маховики и восемь небольших подруливающих двигателей.

Зонд приземляться на Марс не будет, ограничившись лишь исследованием атмосферы. Он призван дать ответы на важные вопросы относительно процессов, происходящих в газовой оболочке Марса. Сейчас Марс — безжизненная планета с очень разреженной атмосферой (она примерно в 200 раз легче земной атмосферы), состоящей преимущественно из углекислого газа. В то же время многочисленные следы рек и озер, которые когда-то существовали на поверхности Марса, указывают, что раньше климат на Красной планете был не столь экстремальным, а сама планета была более пригодна для жизни. Предположительно, в какой-то момент магнитное поле планеты резко ослабло, в результате солнечный ветер попросту сдул газовую оболочку Марса.

Главными задачами, которые стоят перед Al Amal, являются поиск связи между современной погодными условиями на Марсе и его древним климатом и изучение механизмов, приведших к потере атмосферы планеты, путем наблюдений за водородом и кислородом, а также исследований взаимодействий между верхними и нижними слоями газовой оболочки.

Для выполнения этих задач у Al Amal есть три научных инструмента:

инфракрасный спектрометр Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS);

камера Emirates Exploration Imager (EXI) для получения снимков поверхности Марса и оценки количества озона, содержащегося в его газовой оболочке;

ультрафиолетовый спектрометр Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) для измерений уровня концентрации кислорода и водорода в верхних слоях атмосферы.

Станция должна достичь Марса в феврале 2021 года и, совершив соответствущий манёвр, выйти на эллиптическую рабочую орбиту с периодом обращения вокруг Марса 55 часов. После этого она начнет выполнение научной программы миссии. Если все пройдет хорошо, первую информацию зонд начнет присылать на Землю уже в мае. Ожидается, что «Надежда» проработает на орбите как минимум два года, но команда рассчитывает, что в итоге миссия будет продлена до 2025 года. Остается вспомнить, что к 2117 году ОАЭ планируют построить на Красной планете целый город.

В конце июля этого года в рамках новой исследовательской программы NASA «Марс-2020» на Марс будут запущены марсоход Perseverance («Настойчивость») и беспилотный вертолет Ingenuity («Изобретательность»).

Источник: The Emirates Mars Mission