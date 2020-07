ОАЭ успешно запустили к Марсу первую межпланетную станцию Al Amal

В ночь на 20 июля первый для арабского мира марсианский зонд «Надежда» (по-арабски «Аль-Амаль»), созданный ОАЭ, успешно отправился в семимесячный перелет к Красной планете. Запуск транслировался в прямом эфире на официальном сайте миссии.

The 🇦🇪 #HopeMarsMission successfully launched from Tanegashima Space Center today at 6:58:14 am JST! 🚀 The separation of the H-IIA rocket has been confirmed. Congratulations to the whole team and welcome, everyone, to the @HopeMarsMission! ✨🛰 https://t.co/wSHDiYXDUT

