Обстрелы инфраструктуры > донаты на ВСУ почти вдвое — только за октябрь украинцы перевели 1,5₴ млрд United24, Повернись живим и Фонду Притули

В дни массированных обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры украинцы правильно конвертировали ярость, а именно активнее поддерживали ВСУ. Это подтверждает статистика — только за октябрь пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, «Повернись живим» и «Фонда Притули » — составили 1,5 миллиарда гривен, сообщает OpenDataBot.

Наибольшие поступления зафиксированы на платформе United24, где сейчас, среди прочих, проходит инициированный президентом сбор на флот морских дронов. За полгода работы платформы на счета НБУ поступило более 6,8 млрд. грн.

83% средств или 5,6 млрд грн украинцы перевели на счета ВСУ. На счет для медицинской помощи поступило 745 млн грн — это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь приходится только 429 млн грн или 6% от суммы поступлений.

Больше денег за месяц задонатили в июле — 2,24 млрд грн. Основной всплеск по объему поступлений приходится на неделю с 04 по 10 июля. Тогда украинцы задонатили 1,86 млрд грн — это 83% всех поступлений июля. Вероятно, это произошло после трагедии с обстрелом торгового центра в Кременчуге.

В августе и сентябре в среднем украинцы донатили 90 млн грн в неделю.

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10 по 16 октября сумма донатов за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза — на 251 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину фонд «Повернись живим» собрал почти 5 млрд грн. Как в случае с United24, количество донатов и их сумма существенно выросли после начала массированных обстрелов инфраструктуры в октябре. За период с 10 по 16 октября украинцы задонатили 108 млн грн — в 1,6 раза больше, чем неделю назад.

Схожая ситуация произошла и после массовых обстрелов в ноябре. Так, с 14 по 20 ноября украинцы пополнили счета фонда на 140 млн гривен — это в 2,3 раза больше, чем неделю назад.

Фонд Притули за 9 месяцев от большого вторжения собрал более 3 млрд грн. Как и у других благотворительных фондов, количество пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры существенно возросло — более чем в 3 раза в месяц.

Сейчас энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрела 23 ноября, повлекшего частичный блекаут. Ранее украинская разведка предупреждала о высоком риске нового массированного ракетного удара по Украине на этой неделе, а Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября предположил, что неделя с 28 ноября может оказаться наиболее сложной. До удара 23 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у россии есть ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая была 15 ноября.