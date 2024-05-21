Очки в виде двух смартфонов, микро-рюкзак и ремень для смартфона — HMD и дизайнер Шинейд Гори создали модные аксессуары Phonecore

Компания Human Mobile Devices (HMD) и дизайнер Лондонской недели моды Шинейд Гори запустили коллекцию аксессуаров Phonecore, чтобы отметить начало продаж оригинального ремонтопригодного смартфона HMD Pulse Pro. Коллекция Phonecore включает большие очки в форме телефона, микро-рюкзак для смартфона и ремень-холдер для гаджета.

Phonecore — это гиперлимитированная коллекция свежего модного дизайна от Шинейд Гори. На создание этой коллекции дизайнера вдохновил смартфон HMD Pulse Pro в ледяном зеленом (Glacier Green) цвете. Цель коллекции — сопровождать, подчеркивать и дополнять смартфон в мире моды.

«Благодаря тому, что HMD Pulse Pro стал музой для моего дизайна, наша коллекция Phonecore прекрасно демонстрирует сочетание технологий и моды. Каждый аксессуар может похвастаться ощущением космического будущего 70-х годов, с отголосками арт-деко и современными технологиями в основе. Для меня очевидно, что пересечение моды и технологий приведет к новым инновациям в индустрии, а аксессуары, которые можно носить, станут трендом», ─ заявляет фэшн-дизайнер Шинейд Гори.

Коллекция также является своевременным символом важности смартфонов в повседневной модной жизни людей. Новое исследование HMD показало, что 54% представителей поколения, рожденного в 2000-х годах, видят в своих смартфонах нечто большее, чем просто функциональное устройство, называя их еще и предметом моды. Также каждый четвертый сказал, что купил телефон, потому что он соответствует его личному стилю.

Коллекция HMD x Sinead Gorey Phonecore содержит:

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Phonecore «Тени экранов». Это необычные солнцезащитные очки с удлиненной вертикальной оправой, которая точно повторяет форму смартфона. При этом черные линзы имитируют экран мобильного устройства.

«Силуэт двух смартфонов на глазах — это неповторимый вайб», ─ заявляет пресс-служба HMD.

Phonecore «Рюкзак для мобильного». Это 3D-печатный мини-рюкзачок, предназначенный только для хранения смартфона. Он создан на основе популярного тренда мини-сумок, но в нем смартфон размещается на «первом месте». Рюкзак спроектирован таким образом, чтобы смартфон HMD Pulse Pro находился в нем в вертикальном положении, что позволит владельцам делать быстрые селфи без помощи рук на ходу.

Phonecore «Ремень». Это модернизированный ремень, героем которого стал смартфон. Пояс в стиле инструментального набора, имеет чехол для телефона.

Аксессуары из коллекции HMD x Шинейд Гори Phonecore можно сочетать с самой разнообразной одеждой и другими модными элементами, но цветная расцветка частей коллекции особенно хорошо вписывается в эстетику нормкор 2.0 и однотонной одежды.

Исследование, заказанное в поддержку запуска смартфона, выявило ряд интересных статистических данных, в первую очередь, связанных со стоимостью смартфонов. Учитывая то, что многие мобильные телефоны, например, в Великобритании сейчас стоят более 1000 фунтов стерлингов (почти 50 000 грн), половина представителей поколения 2000-х признались, что отказались от маленьких роскошей, таких как обеды в ресторане или вечера с друзьями, чтобы приобрести такой телефон. В то же время 15% опрошенных сказали, что они даже пожертвовали большим, например, такими вещами, как отпуск или внесение депозита за дом, чтобы приобрести желанный мобильный телефон. С другой стороны, 53% респондентов заявили, что никогда не потратят 1000 фунтов стерлингов на телефон.