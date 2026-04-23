Portal 2 получил второй шанс: фанатская сборка с обновленным движком вышла в открытое бета-тестирование

Portal 2 Community Edition: открытая бета-версия — новый движок, DirectX 11 и улучшенный редактор карт

17 апреля 2026 года команда P2:CE Team запустила открытое бета-тестирование Portal 2: Community Edition на Steam. Теперь любой, у кого есть оригинальный Portal 2 в библиотеке, может скачать мод без ключа доступа.


Это не ремастер и не официальное обновление от Valve. P2:CE — полностью сообщественный проект, над которым команда энтузиастов работала шесть лет. В основе лежит Strata Source — модифицированный форк движка Source с поддержкой DirectX 11, обновленным рендерером и значительно расширенными лимитами для карт.

Главное изменение для обычных игроков — новая система освещения Clustered Shading. Она позволяет использовать рендеринг освещения в реальном времени, что заметно меняет атмосферу локаций. Также появились объемный туман и поддержка текстур более высокого качества по сравнению с оригиналом.


Для модеров изменения еще более ощутимы. Редактор карт Hammer получил обновленный интерфейс и новые инструменты. Система скриптинга стала значительно гибче, что открывает возможности для более сложных пазл-механик. Добавлена обратная совместимость с ассетами Portal 1 и Half-Life 2. Интерфейс игры полностью переработан на основе Panorama — фреймворка UI из Source 2.

P2:CE также подключена к Steam Workshop что упрощает установку пользовательского контента. Отдельно реализована поддержка новых игровых элементов: среди них — клейкий гель, кубы Шредингера и раскрашенные лазеры.

Первые отзывы на Steam преимущественно положительные: 89% одобрения из 392 оценок на момент публикации. Команда предупредила, что бета остается бетой — краши и баги возможны, финальный релиз еще впереди.

Portal 2 вышла в 2011 году и до сих пор считается одним из лучших пазл-шутеров в истории жанра. Valve с тех пор ни разу не обращалась к серии с официальными обновлениями или продолжением. P2:CE фактически делает за нее то, что Sony или Microsoft давно сделали бы в виде ремастера — только силами фанатов и бесплатно.

Steam Controller от Valve почти готов: на платформе нашли скрытый анбоксинг-ролик

Источник: PC Gamer

