OdesaNotOdessa: в англоязычной Википедии «украинизировали» название Одессы

В июле 2022 года статью о городе Одессе в англоязычной Википедии переименовали из «Odessa» в «Odesa» — теперь название статьи базируется на украиноязычной транслитерации города.

Статья об Одессе в английской Википедии была написана 20 лет назад, в июне 2002 года, однако долгое время она носила название Odessa, ведь именно такой вариант доминировал в англоязычных источниках, на которые опирается Википедия.

С тех пор ситуация изменилась, гораздо больше источников стали использовать вариант «Odesa», поэтому в июле 2022 года по результатам обсуждения волонтеры-редакторы английской Википедии решили переименовать статью.

«Решение сообщества Википедии переименовать статью об Одессе важно, потому что англоязычная Википедия является одним из самых популярных веб-ресурсов в мире. Только с начала 2022 года статью об Одессе просмотрели более 1,3 миллиона раз. Также на Википедию опираются немало источников информации, таких как медиа или другие базы знаний. Это важный шаг в деколонизации украинских топонимов в английской Википедии — после того, как статью о Киеве, после десятилетий усилий членов украинского сообщества, переименовали в прошлом году. Такие изменения являются проявлением того, что восприятие Украины обществами и медиа англоязычных стран начинает меняться, ведь без этого сообщество английской Википедии не решилось бы на такой шаг. Однако расслабляться еще рано: таких названий, с имперскими корнями, в английской Википедии еще много. И не только в английском», — комментирует Антон Обожин, редактор украинской Википедии и член Правления ОО «Викимедиа Украина».

Обсуждение, по результатам которого статью переименовали, началось 11 июля 2022 года.

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«[В обсуждении были убедительны] свидетельства, что — после того как город Одесса в Техасе был изъят из анализа — написание с одной «s» доминирует в авторитетных источниках», написал корреспондент Википедии Red Slash, подведший итог дискуссии. В общей сложности в обсуждении приняли участие около 20 человек.

Отметим, что английская Википедия является крупнейшим и наиболее популярным из более чем 300 языковых разделов Википедии — крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии, создаваемой силами волонтеров. Англоязычный раздел содержит более 6,5 миллионов статей; за 2021 год его просмотрели около 75 миллиардов раз.

Источник: Вікімедіа Україна