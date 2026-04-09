"Пришел, увидел, потащил": в сети завирусился самый наглый вор PS5

Видео с камер наблюдения одесского геймерского клуба разошлось по сети и собрало множество просмотров. Главный герой — молодой человек в маске и капюшоне, который забрал PS5 так спокойно, как будто пришел за своим.





По записи с камер видно, что молодой человек заходит в клуб, минует администратора и проходит прямо в игровой зал — на глазах у двух посетителей снимает консоль, разворачивается и уходит. Геймпады трогать не стал — видимо, решил не жадничать.

Видео опубликовал Telegram-канал OLDboi — Про Игры на украинском языке с подписью:

Какой-то чувачок зашел в геймерский-клуб в Одессе и стибзнул себе PS5 😁 Видно, что знал куда идет, но геймпады у людей все-же не рискнул взять.

Комментарии под публикацией заполнились шутками в духе «самый честный вор — взял только свое» и «администратор тоже играл».





Судьбы молодого человека и консоли пока неизвестны. Обратились ли владельцы клуба в полицию — также не сообщается. При том, что кража PS5 попала на несколько камер и лицо под маской осталось прикрытым, узнать человека по походке и одежде вполне реально.

Для понимания масштаба потери: Sony недавно подняла цену PS5 Pro до 900 долларов, а стандартная PS5 стоит от $649.

Источник: OLDboi — Об Играх на украинском языке