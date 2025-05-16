Одновременно робот и материал — в Принстоне создали «Метабота»

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Инженеры из Принстонского университета в США создали необычный материал, способный самостоятельно двигаться, менять форму и реагировать на команды в виде электромагнитных сигналов.

«Вы можете трансформировать материал в робота, и им можно управлять с помощью внешнего магнитного поля», — объясняет профессор инженерии Глаучио Паулино.

Материал был создан из смеси пластиков и специально разработанных магнитных композитов. С помощью магнитного поля ученые изменяли форму материала, предоставляя ему возможность расширяться, двигаться и изгибаться в любом направлении.

«Электромагнитные поля одновременно переносят энергию и сигнал. Каждое поведение очень простое, но когда вы объединяете их, поведение может стать очень сложным. Это исследование расширило границы силовой электроники, продемонстрировав, что крутящий момент может передаваться дистанционно, мгновенно и точно на расстоянии, чтобы вызвать сложные роботизированные движения», — отмечает ведущий автор исследования, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники и Центра энергетики и окружающей среды, Минджи Чен.

Этот материал является модульной совокупностью большого количества элементарных ячеек, способных менять собственную форму, которые при этом являются зеркальными отражениями друг друга. Это зеркальное отражение, получившее название хиральной структуры, обеспечивает возможность сложного поведения материала.

Один из ведущих авторов исследования Туо Чжао использовал лазерное литографическое устройство в Принстонском университете для создания прототипа метабота высотой в 100 микрон. По мнению исследователей, когда-то подобные роботы смогут доставлять лекарства в организм человека и даже помогать хирургам в восстановлении поврежденных костей и тканей.

Исследователи также использовали метаматериал для создания терморегулятора, который работает, переключаясь между черной поверхностью, поглощающей свет, и той, что его отражает. Ученые подвергли метаматериал воздействию яркого солнечного света и смогли отрегулировать температуру поверхности от 27°С до 70°С и наоборот. Этот материал также может применяться в антеннах, линзах и устройствах, которые работают с длинами волн солнечного света.

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Ученые создали пластиковые трубки с подпорками, которые их поддерживают. Эти подпорки размещены так, что позволяют трубкам сворачиваться при сжатии, и сжиматься при скручивании. Разработчики соединили две зеркально отраженные трубки у основания, образовав длинный цилиндр. В результате один конец цилиндра изгибается при скручивании в одном направлении, а другой конец изгибается при скручивании в противоположном направлении.

Эта простая структура из повторяющихся трубок позволяет перемещать каждую секцию независимо, используя точно спроектированные магнитные поля. Магнитное поле заставляет трубки скручиваться, сжиматься или разворачиваться, создавая сложные модели поведения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: SkiTechDaily

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