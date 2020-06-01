Официально: Xiaomi назначила анонс нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 на 11 июня 2020 года (по слухам, он получит NFC и Alexa)

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Китайский производитель электроники Xiaomi официально подтвердил, что новое поколение популярного фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 будет представлено уже на следующей неделе — 11 июня 2020 года, вместе с другими новинками компании.

Согласно многочисленным утечкам новинка будет заметно отличаться от предшественника Xiaomi Mi Band 4 более продвинутой функциональностью. В частности, «пятерка» получит более крупный 1,2-дюймовый OLED-дисплей вместо 0,95-дюймового, причем габариты корпуса не изменятся, так как рост диагонали увеличат за счет более тонких рамок. Может измениться и формат зарядного устройства.

Стандартный модуль измерения пульса будет дополнен датчиком насыщения крови кислородом (SpO2), а сам браслет сможет распознавать больше видов фитнес-активностей и управлять спуском затвора камеры. Модуль NFC теперь будет доступен не только в китайской, но и в международной версии, при этом в последнем случае ожидается поддержка сервиса Google Pay, что позволит использовать браслет в качестве полноценного платежного средства.

Вдобавок новинку должны оснастить цифровым голосовым помощником, при этом в версии для Китая это будет местный Xiao AI, а для международной версии — Amazon Alexa, которая прекрасно работает с английским и другими популярными языками. Так это или нет, мы узнаем уже в следующий четверг.

Источник указывает, что начальную стоимость браслета Xiaomi Mi Band 5 намерены повысить до $28 (200 yuan), что несколько выше, чем ценник предшественника — $25 (169 yuan), вариант с NFC — $33 (229 yuan).