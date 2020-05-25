Слухи: Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый экран, датчик SpO2, поддержку NFC и Amazon Alexa, а также новый дизайн зарядки [живые фото]





На днях в сеть попала свежая информация о технических характеристиках нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5, а сегодня очередной инсайдер опубликовал живые фотографии еще не анонсированной новинки.

По данным первого источника, стандартный модуль измерения пульса браслета будет дополнен датчиком насыщения крови кислородом (SpO2). Новинку оснастят цифровым голосовым помощником, при этом в версии для Китая это будет местный Xiao AI, а для международной версии — Amazon Alexa, которая прекрасно работает с английским и другими популярными языками. К сожалению, браслет оснастят только микрофоном (но не динамиком), поэтому помощник сможет распознать заданный вопрос, но не сможет ответить голосом — ответ придется читать с экрана.

Модуль NFC теперь будет доступен не только в китайской, но и в международной версии, при этом в последнем случае практически наверняка будет доступен сервис Google Pay. В очередной раз источник подтвердил увеличение размера экрана с 0,95 до 1,2 дюйма. Также стали известны кодовые обозначения браслета, это XMSH10HM (стандартная версия) и XMSH11HM (международная версия).

Живые фотографии Xiaomi Mi Band 5 указывают на то, что дизайн браслета в целом остался прежним (возможно, слегка уменьшилась толщина), а вот в вопросе модуля зарядки разработчики решили вернутся к варианту в стиле Mi Band 3. В итоге капсула не защелкивается в зарядку сверху, как у Mi Band 4, а «задвигается» сбоку — данный вариант заметно удобнее, что подтвердит вам любой владелец Mi Band 3/4.

Источник указывает, что начальную стоимость браслета Xiaomi Mi Band 5 намерены повысить до $28 (200 yuan), что несколько выше, чем ценник предшественника — $25 (169 yuan), вариант с NFC — $33 (229 yuan). Анонс новинки ожидается уже в июне текущего года.

Источник: GSMarena (1, 2)