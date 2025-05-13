Огромный океан под поверхностью Марса — ученые нашли признаки хранилища воды, способного затопить планету

Ученые обнаружили на Марсе признаки скрытого океана воды под поверхностью планеты.

Отмечается, что записи сейсмических волн указывают на то, что на глубине от 5,4 до 8 км под поверхностью может скрываться слой жидкой воды. По оценкам ученых, общий объем воды под поверхностью планеты может затопить Марс, образовав океан глубиной от 520 до 780 метров.

Красная планета когда-то имела много воды на поверхности. Это было в период около от 4,1 до 3 млрд лет назад. На поверхности Марса были долины, речные дельты и слоистые осадочные породы.

Со временем Марс потерял собственное магнитное поле, а солнечная радиация уничтожила большую часть атмосферы планеты. Температура на поверхности упала и жидкая вода частично испарилась в космос, превратилась в лед в недрах и полярных шапках, или осталась в гидратированных минералах под поверхностью.

Между тем предыдущие исследования показали, что потеря воды не учитывает весь ее объем, который когда-то присутствовал на планете. Долгое время ученые пытались ответить на вопрос, куда делась остальная вода на Марсе.

Новое исследование указывает, что на Марсе действительно существует жидкая вода глубоко под поверхностью. Ученые провели анализ сейсмических данных посадочного модуля NASA InSight, который приземлился на Красной планете в 2018 году. Они установили, что сейсмические волны в недрах Марса, вызванные ударами астероидов и сейсмической активностью в течение 2021 и 2022 годов, вероятно, замедляются на глубине от 5,4 до 8 км. По мнению ученых, это может быть связано с наличием жидкой воды, скрытой в пористых породах.

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«Этот слой, скорее всего, является высокопористой породой, заполненной жидкой водой, как насыщенная губка. Что-то вроде водоносных горизонтов Земли, где грунтовые воды просачиваются в поры породы», — объясняют авторы исследования, профессор геофизики Австралийского национального университета Хрвое Ткалчич и профессор геофизики Китайской академии наук Вейцзя Сан.

По мнению исследователей, эта жидкая вода может соответствовать тому объему, который не был учтен в предыдущих исследованиях. Вероятно, что большая часть этой древней воды могла просочиться сквозь пористые поверхностные породы и осталась под поверхностью.

Хрвое Ткалчич отмечает, что объемы потенциально обнаруженной воды соответствуют оценкам «исчезнувшей» воды в предыдущих исследованиях. Предыдущие оценки также указывали на то, что под поверхностью Марса могут храниться большие объемы воды в виде льда. Исследование, проведенное в 2024 году, указывало на то, что жидкая вода может сохраняться в породах на глубине от 11,2 до 21 км.

Ученые признают, что для подтверждения наличия воды на Марсе необходимы масштабные миссии с использованием сейсмометров и установок для бурения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале National Science Review

Источник: LiveScience