«Охотники за привидениями», «Among Us» и обновленный «Resident Evil 4» – Meta анонсировала игры для виртуальной реальности

Материнская компания Meta, в состав которой входят Facebook и Instagram, провела презентацию игр Quest Gaming Showcase 2022. На ней анонсировали продукты, которые выйдут для гарнитуры виртуальной реальности Quest 2. И если в прошлом году неожиданным анонсом стал VR-порт Resident Evil 4, сейчас представили сразу несколько потенциальных хитов.

Among Us VR

Разработчики из InnerSloth, Robot Teddy и Schell Games заявили, что VR-версия «Among Us» выйдет в конце 2022 года. На презентации показали трейлер адаптации популярной игры под виртуальную реальность. Schell Games, которая создала популярную VR-игру «I Expect You To Die», анонсировала еще три проекта с командами Meta Studios.



Новый режим «Resident Evil 4»

Для всех купивших игру «Resident Evil 4» в магазине Oculus будет доступно бесплатное обновление с новым режимом «Наемники». Выпущенное Armature Studio дополнение представляет собой 20 испытаний на время, в которых нужно выжить и набрать как можно больше очков. В этой версии игры представлены онлайн-таблицы лидеров и дополнительные возможности, включая режим большой головы, черно-белый визуальный эффект и золотые скины для оружия.



Дополнение Beat Saber

Музыкальная аркада Beat Saber скоро получит еще одно дополнение. На этот раз будет полностью электронный микстейп, в который войдут треки Deadmau5, Fatboy Slim, Marshmello, Pendulum и других. Пакет будет стоить $12,99 или $1,99 за песню. Он также выйдет на Rift, PSVR и Steam. Дата выхода не сообщается.

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Moss: Book II

Продолжение инди-игры VR Moss, в которой можно поиграть за мышку, выйдет для Quest 2 этим летом. Игра дебютировала несколько недель назад для PSVR, а владельцы Quest получат следующую главу первыми.

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Cities: VR

У градостроительных симуляторов SimCity и Cities: Skylines много поклонников. А с 28 апреля владельцы VR смогут окунуться в строительство с головой.

VR-версия будет стоить $29,99, но за предварительный заказ можно получить 10%-ную скидку.

Bonelab

Новая игра для Quest 2 и PC VR будет логическим продолжением серии от студии, разработавшей Boneworks. У Bonelab появилась новая история, основанная на Boneworks, но с новыми картами, новым оружием и новыми аватарами. Учитывая прошлый опыт студии в создании интенсивных игр, в которых задействовалось все тело, в этот раз игроки также получат максимальную отдачу от виртуальной реальности.

Bonelab выйдет в этом году.

NFL Pro Era

Это первая игра в виртуальной реальности, получившая официальную лицензию НФЛ. Игроки получат настоящий спортивный опыт от первого лица, и в NFL Pro Era появится сезонный режим, где можно создать свою команду, чтобы отправиться на Суперкубок. Геймеры смогут играть в футбол, участвовать в тренировках или играть в виртуальной реальности в мяч с друзьями. Выход игры запланирован на осень как для Oculus, так и для PSVR.

«Охотники за привидениями VR»

В конце презентации Марк Цукерберг анонсировал игру «Ghostbusters VR» для Quest 2. Она еще в разработке, потому подробностей было не так много. Известно, что «игроки будут управлять своей собственной штаб-квартирой Ghostbusters в Сан-Франциско, ловить призраков и использовать легендарное снаряжение». Дата выхода неизвестна.