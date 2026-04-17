Верните любимца! Культового персонажа Охотников за привидениями 2 / Ghostbusters 2 вырезали, но передумали ради детей

Один из самых популярных персонажей франшизы «Охотники за привидениями» чуть не исчез из сиквела 1989 года — и это раскрылось лишь спустя десятилетия.





Сиквел «Охотников за привидениями» 1989 года чуть не вышел без одного из своих самых узнаваемых героев. Полная версия «Охотников за привидениями 2» была снята, смонтирована и практически завершена — а зеленого прожорливого призрака Слаймера (некоторые из вас помнят его как Лизуна), которого зрители знали по анимационному сериалу The Real Ghostbusters, в ней просто не было.

Об этом рассказал сценарист сериала ABC Деннис МакКой в интервью Den of Geek:





«Если вы заметили в «Охотниках за привидениями 2″ короткие эпизодические сцены со Слаймером — знайте, что весь фильм изначально сняли без него».

Ситуацию исправили создатели мультсериала Джо Меджак и Майкл Гросс — именно они напомнили режиссеру Айвану Райтману, что Лизун является самым популярным персонажем всей франшизы.

Даже после возвращения в проект зеленый наглец не получил роли, на которую рассчитывали авторы сериала. Сцены со Слаймером и персонажем Рика Морейниса Луисом Талли во время тест-просмотров признали «слишком навязчивыми».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Были дети, которые хотели его видеть, поэтому мы не могли отказаться от него полностью, но он так и не сработал с аудиторией так, как мы ожидали», — объяснил Гросс изданию Industrial Light & Magic.

Большинство сцен с персонажем оказалось на монтажном столе. В итоговой версии фильма Лизун появляется лишь дважды в коротких эпизодах и один раз в финальных титрах.

После смерти Айвана Райтмана дело продолжил его сын Джейсон — сперва с «Охотниками за привидениями: С того света» (2021), затем с «Ледяной империей», которая собрала $45 млн в первый уикенд. Sony уже подтвердила разработку пятой части. Появится ли в ней зеленый персонаж — пока что неизвестно, но его судьба в сиквеле 1989 года наглядно показывает: даже культовым героям место на экране приходится отвоевывать.

Источник: BGR