Resident Evil 4 VR выйдет 21 октября — эксклюзивно на Oculus Quest 2

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Capcom объявила дату релиза VR-версии Resident Evil 4 — полностью переработанный для VR культовый экшен-хоррор выйдет 21 октября эксклюзивно Oculus Quest 2.

Оригинальная Resident Evil 4 вышла в далеком 2005 году, а ее VR-ремейк анонсировали на апрельской презентации Capcom. Разработкой порта — с видом от первого лица и возможностью физического взаимодействия с предметами — занимались Oculus Studios и Armature Studio совместно с Capcom.

VR-версия Resident Evil 4 основана на базе Unreal Engine 4. Разработчики сохранили ключевые особенности оригинала и анимацию, но подтянули графику игры и адаптировали ее управление под контроллеры Oculus Touch. При желании ее можно будет проходить и в сидячем положении, а передвигаться и с помощью телепортации.

Геймплейный трейлер Resident Evil 4 VR

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Выйдет ли Resident Evil 4 VR на других устройствах, по-прежнему не уточняется.

Превью IGN