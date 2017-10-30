Оказывается, пожары в Калифорнии уничтожили историческую переписку основателей Кремниевой долины Хьюлетта и Паккарда

(Уильям Хьюлетт (слева) и Дэвид Паккард (справа) в 1944 году. Фото: The Press Democrat)

В начале октября на восемь районов Калифорнии обрушились масштабные лесные пожары. Больше всего пострадал город Санта-Роза, к северу от Сан-Франциско, где полностью были разрушены целые районы. И вот сейчас выяснилось, что эти пожары унесли нечто весьма ценное для IT-индустрии – историческую переписку и документацию Уильяма Хьюлетта и Дэвида Паккарда, которых считают основателями Кремниевой долины.

Как сообщает The Press Democrat, в результате пожаров сгорели около ста ящиков с личной перепиской, записями и другими документами. Они хранились в офисе ведущего производителя электронного измерительного оборудования Keysight Technologies, которая в прошлом имела отношение к основанной Хьюлеттом и Паккардом HP. Keysight Technologies приобрела архивы в 2014 году, когда отделилась в самостоятельную компанию от Agilent Technologies, которая в свою очередь ранее отделилась от HP.

В 2005 году этот архив оценили в $2 млн. Архив был создан в 1988 году перед 50-летием HP, основная часть материалов из него не публиковалась. Впрочем, те, кто знаком с содержимым архива, утверждают, что хранящиеся там документы были бесценными. Как сообщатся, архив содержал много исторических свидетельств о том, как Хьюлетт и Паккард создавали свои первые разработки в гараже дома Паккарда в Пало-Альто и тем самым дали начало росту Кремниевой долины. Этот гараж считается одним из важнейших символов Кремниевой долины и превращен в частный музей.

Остается добавить, что самих основателей HP давно нет в живых. Уильям Хьюлетт умер в 2001 году в возрасте 87 лет, а Дэвид Паккард — в 1996 году, когда ему было 83 года.

Источник: The Press Democrat