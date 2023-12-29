Оккупанты совершили наиболее интенсивный комбинированный обстрел с начала войны ─ 158 дронов и ракет (114 целей уничтожено)

В ночь на 29 декабря российские оккупанты осуществили очередной обстрел гражданских и военных объектов в Украине, нанеся массовый комбинированный воздушный удар.

В ходе этой атаки в небе Украины было выявлено 158 воздушных целей: 36 ударных БпЛА Shahed-136/131, более 100 крылатых ракет и более 10 баллистических ракет. Целями атаки стали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты, жилые дома. К сожалению, среди украинцев есть погибшие и пострадавшие.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что этой ночью оккупанты запускали все, кроме «Калибров»:

«Оккупанты использовали «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505… Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели»

Сначала для атаки использовали 36 ударных БпЛА Shahed-136/131, летевших с северного и юго-восточного направления в западном направлении. Около 3 часов ночи в воздух поднялись 18 самолетов Ту-95МС, которые вышли на рубеже пуска около 6.00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Около 05.00 бомбардировщики Ту-22М3 выпустили 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В то же время российские террористические войска нанесли удар баллистическими ракетами С-300/С-400/Искандер-М, выпустив по меньшей мере 14 таких ракет. В 6.30 в воздух поднялись 5 истребителей МиГ-31К, совершивших пуски 5 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Также с самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

По предварительным оценкам, в эту ночь враг применил против Украины 158 средств воздушного нападения – ракеты разных типов и ударные БплА. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 114 воздушных целей:

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27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Спасибо защитникам неба!