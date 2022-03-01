Окупанти вдаються до інформаційно-психологічної атаки з використанням телефонних дзвінків

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, російські окупанти почали інформаційну атаку на українців. Вона полягає у використанні телефонних дзвінків, за допомогою яких розповсюджуються панічні настрої.

«Окупанти почали інформаційну атаку на жителів України, здебільшого на жителів похилого віку, використовуючи при цьому телефонні дзвінки для поширення панічних настроїв», — говориться в заяві Центру протидії дезинформації.

Відмічається, що українцям не треба приймати виклики від невідомих контактів, особливо, якщо вони часто повторюються та мають ідентифікатори різних географічних точок. Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає всіх ігнорувати такий інформаційний тероризм та пояснювати близьким, що погрози та дезінформація не несуть загрози життю, а призначаються винятково для розхитування психологічного стану.

Нагадаємо, отримувати інформацію про хід російсько-української війни слід лише з офіційних джерел.