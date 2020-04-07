OLX: В марте украинцы активно искали в онлайне товары для фитнеса и дома/сада, а также велосипеды и игровые приставки [инфографика]





Украинский сервис OLX рассказал, какие товары вызывали наибольший интерес у пользователей платформы в марте, основываясь на отклики на соответствующие объявления уникальных посетителей. На первом месте с большим отрывом идет бытовая химия, также украинцы начали проявлять активный интерес к фитнесу, игровым приставкам и стали чаще искать двухколесный транспорт.

Новых объявлений о продаже велотранспорта за последнюю неделю месяца стало на 23% больше по сравнению с первой. А количество заинтересованных в покупке пользователей выросло на 70%. Новых объявлений о продаже мотоциклов в конце марта стало на 9,5% больше, если сравнивать с его началом, а количество уникальных откликов выросло на треть.

Начало весны мотивировало покупателей сформировать полезные привычки и чаще искать товары для фитнеса. Если количество новых объявлений о продаже таких товаров выросло не слишком значительно — на 3%, то покупатели наоборот настроены решительно. За первую неделю марта на товары в этой категории откликались в среднем 3000 пользователей в день. Но уже во время четвертой это количество выросло примерно до 6300, несмотря на то, что объявлений стало немного меньше — на 4%.

Активное времяпрепровождение, конечно, в фаворитах, однако украинцы также задумались и о весенней генеральной уборке дома и стали чаще интересоваться бытовой химией. Количество уникальных откликов на такие объявления выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца. Кроме того, увеличилось предложение — шансов найти нужный товар на площадке стало больше, ведь количество объявлений по сравнению с первой неделей весны выросло на 13%. Нельзя не отметить и рекордный рост количества новых объявлений: если в начале марта на платформе появлялось в среднем 340 предложений в день, то уже к концу месяца этот показатель достиг 1150.

Пассивный отдых также в фаворитах среди пользователей платформы. Аналитика OLX показала — украинцы начали проявлять больший интерес к игровым приставкам и настольным играм. Желающих приобрести первые стало на 51% больше, а количество новых предложений от продавцов увеличилось на 22%. Провести время с «Монополией», «Дженга», или «Уно»? Тоже не вопрос, ведь новых предложений по сравнению с первой неделей марта на платформе стало на 32% больше, а количество уникальных откликов на объявление по продаже настольных игр выросло на 79%.

Кроме времяпрепровождения с играми, пользователи платформы OLX стали проявлять больше интереса к электронике. Рост количества заинтересованных в покупке компьютеров, комплектующих и телевизоров наблюдался в течение последней недели марта, в сравнении с первой их стало на 14% больше. Ноутбуками тоже начали интересоваться несколько чаще — на 11%.

В топ популярных среди пользователей категорий вошли и продукты питания — здесь стало почти в 2 раза больше откликов по сравнению со стартом марта, а количество новых предложений выросло на 71%. Больше внимания пользователи платформы также хотят уделять здоровью и красоте — в этой категории можно отметить увеличение количества заинтересованных более чем в 2 раза. Растет и количество свежих объявлений: если в начале месяца в этом разделе новых предложений в день становилось на 2340 больше, то уже в конце эта цифра достигла 4580.

Начало теплого времени и вынужденный карантин сподвигли украинцев задуматься о ремонте дома и старте работ в саду на даче. В конце марта в категории «Дом и сад» количество уникальных откликов выросло на четверть, в то время как количество новых объявлений почти не изменилось. В категории «Строительство и ремонт» объявления стали получать отклики на 22% чаще.

Напомним, что ранее OLX рассказывал, что в марте текущего года количество доставок в пределах 5 крупных городов страны увеличилось на 30%, а в целом украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки.

Источник: OLX