Olympus OM-D E-M1X – профессиональная камера стандарта Micro Four Thirds по цене $3000

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Olympus анонсировала выпуск новой камеры формата Micro Four Thirds – Olympus OM-D E-M1X. Эта модель призвана составить конкуренцию профессиональным решениям. Среди особенностей новинки называют компактность и небольшую массу, интегрированную рукоятку для удобного удерживания в вертикальной ориентации, эффективную 5-осевую систему стабилизации изображения с новым гироскопом (она компенсирует до 7,5 ступени экспозиции) и высокую скорость работы.

Камера Olympus OM-D E-M1X оснащена 20,4-мегапиксельным сенсорам Live MOS Four Thirds (17,4×13 мм) и сразу двумя процессорами обработки изображений TruePic VIII. Фазовая система автоматической фокусировки включает 121 крестообразный датчик. В новинке доступны поворотный сенсорный 3-дюймовый дисплей и электронный видоискатель, обеспечивающий 100% охват снимаемой сцены. Среди прочих компонентов упоминаются встроенные GPS, сенсоры давления, температуры и движения, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth. Корпус устройства обеспечивает защиту от пыли и брызг. Работоспособность новинки сохраняется при температуре окружающей среды до -10 градусов Цельсия.

Скорость серийной съёмки заявлена на уровне 60 кадров в секунду при отключенном автофокусе, а при активированной системе автоматической фокусировки «скорострельность» камеры составляет 18 кадров в секунду. В режиме Pro Capture устройство записывает до 35 кадров до нажатия кнопки спуска затвора. Дополнительно предлагается функция съёмки с повышенным разрешением — до 50 Мп при съёмке с рук и до 80 Мп при съёмке со штатива. Поддерживается запись видео в разрешениях 4К DCI (4096×2160 точек) с частотой 24 кадра в секунду, 4К UHD (3840×2160 точек) с частотой 30 кадров в секунду и Full HD (1920×1080 точек) с частотой до 60 кадров в секунду.

Для хранения отснятого материала доступно два слота для карт памяти формата SD с поддержкой UHS-II. Также есть проводные интерфейсы micro-HDMI и USB-C (USB 3.1 Gen1). Благодаря наличию рукоятки с дополнительным батарейным блоком устройство позволяет сделать до 870 кадров. По заверениям производителя, в экономичном режиме работы камера и вовсе способна сделать до 2580 снимков (на основании стандартов тестирования CIPA). Новинка имеет размеры 144x147x75 мм и массу 997 г.

Камера Olympus OM-D E-M1X поступит в продажу с 22 февраля по цене около $3000.

Источник: Olympus