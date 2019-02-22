«Они сломались». Обновление фирменного приложения для Android вывело из строя самошнурующиеся кроссовки Nike Adapt BB за $350. Nike обещает все исправить

Многие аналитики небезосновательно считают, что рынок умной одежды в ближайшие годы станет самым быстрорастущим сегментом носимой электроники. Оно и немудрено, учитывая, что сейчас в любую обыденную вещь можно интегрировать минимум электроники, превратив ее в умную. Вот только у этой тенденции есть немало негативных сторон. Яркий пример — недавняя история с новыми самошнурующимися кроссовками Nike Adapt BB, которые поступили в продажу на прошлой неделе и стоят недешево — $350. Спустя несколько дней с начала продаж в интернете появилось многочисленные жалобы владельцев, что их самошнурующиеся кроссовки «сломались».

В подошвы кроссовок Adapt BB встроены специальные моторчики, отвечающие за эту самую автоматическую шнуровку. Также в конфигурацию обуви будущего входят гироскопы и батареи на 505 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки, обеспечивающие работу механизма. Плотность шнуровки также можно регулировать либо кнопками на кроссовке (они находятся по краям подошвы), либо через приложение-компаньон Nike Adapt на смартфоне, которое доступно в версиях на Android и iOS. Никакого другого «ручного» режима создатели не предусмотрели. И зря.

Как пишут раздосадованные владельцы, после недавнего обновления фирменного ПО Nike Adapt для Android кроссовки перестали синхронизироваться со смартфонами под управлением ОС Google. В некоторых случаях отвечает перестает один кроссовок, в других сразу оба. Уточним, что у многих после обновления перестали работать даже кнопки на кроссовках. Иными словами, моторчик заклинило. Ирония заключается в том, что, как отмечалось выше, затянуть шнурки вручную нельзя, и пользователи не могут носить свои футуристические кроссовки.

В некоторых случаях проблему удалось решить с помощью перезагрузки, как мы глупо это не звучало (перезагрузить пробовал?), но другим не помогла ни перезагрузка, ни переустановка приложения, ни другие подобного рода меры.

В заявлении The Verge представитель Nike подтвердил существование проблемы. Он отметил, что в компании в курсе некоторых проблем при подключении к Android, связанных с настройкой Nike Adapt BB, и активно работают над устранением неисправности.

Что интересно, сообщений о подобного рода проблемах со стороны владельцев кроссовок с приложением Nike Adapt для iOS пока не поступало. Более того, сообщается, что по части функциональности версия для iOS превосходит вариант для Android.

Источник: The Verge