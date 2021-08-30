Оператор Vodafone Україна оголосив результати діяльності у 2 кварталі 2021 року





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна оголосив про поліпшення основних фінансових показників у другому кварталі 2021 року. Дохід групи у квітні-червні 2021 року склав 4,9 млрд грн. Vodafone Україна досягла двухцифрового зростання доходів, збільшивши виручку на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Решта фінансових показників групи в 2 кварталі 2021 року також демонструють стійке зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Показник OIBDA збільшився на 31% – до 2,8 млрд грн. Маржа OIBDA виросла на 5,3 п.п. до 57,9%. Чистий прибуток зріс на 20% і склав 1,2 млрд грн.

Основним фактором зростання стало збільшення споживання послуг зв’язку у voice & data тарифах. Поступове відновлення рівня доходів від роумінгу також вплинуло на зростання доходів Vodafone. У другому кварталі 2021 року виручка від роумінгу власних абонентів збільшилася на 22%, а зростання споживання склало 57% у порівнянні з 3 кварталом минулого року, традиційно найбільш пожвавленим періодом. Споживання даних у роумінгу у квітні-червні 2021 року вже перевищило обсяги аналогічного періоду 2019 року. Ця тенденція дозволяє сподіватися, що доходи від роумінгу також повернуться до колишнього, «до-ковідного» рівня вже у наступному році.

Vodafone відзначає збільшення попиту на послуги на базі Інтернету речей (IoT). Так, кількість IoT-користувачів за рік збільшилася на 30%. Найбільш популярні на сьогоднішній день галузі застосування IoT: безпека, фінанси і роздрібна торгівля, комунальні послуги, транспорт і логістика.

Також варто відзначити пожвавлення у сегменті мобільного ритейлу: за результатами 2 кварталу Vodafone збільшив рентабельність і виручку від продажу техніки у власній роздрібній мережі.

Капітальні інвестиції Vodafone Україна у 2 кварталі 2021 року склали 584 млрд грн і в основному спрямовані на розвиток інфраструктури високошвидкісного інтернету. Загальні інвестиції компанії в будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету склали 30,3 млрд грн.

Акцент на розвиток мереж 4G і зростання кількості дата-користувачів позначився на збільшенні споживання дата-послуг і, відповідно, ARPU на 21% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі 2021 року показник склав 83,1 грн.

База клієнтів Vodafone у другому кварталі 2021 рік залишається стабільною, на рівні 18,9 млн. При цьому спостерігається зростання у сегменті контрактних і корпоративних підключень, особливо завдяки збільшенню кількості нових підключень у сегменті IoT.

Джерело: Vodafone Україна