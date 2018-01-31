Опубликованы официальные рейтинги запаса хода электромобиля Nissan Leaf 2018 по американскому циклу EPA (243 км) и новому всемирному циклу WLTP (270 км)

Во время анонса электромобиля Nissan Leaf 2018 с батарей на 40 кВтч представители компании озвучили запас хода в 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA, 378 км (235 миль) по европейскому циклу NEDC или 400 км (250 миль) по японскому циклу Japan JC08. Однако на тот момент речь могла идти лишь о предварительных оценках, сделанных самим автопроизводителем, тогда как для официальной оценки требуется, чтобы тесты коммерческих экземпляров провела сертифицированная организация.

И вот наконец на этой неделе были опубликованы официальные оценки сразу по двум циклам – американскому EPA (Environmental Protection Agency) и новому всемирному WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), который представляет собой более реалистичную альтернативу европейскому NEDC (New European Driving Cycle), разработанную совместно Евросоюзом, Японией и Индией.

Итак, в США электромобиль Nissan Leaf 2018 показал 151 милю (243 км) пробега по циклу EPA, то есть всего на 1 милю больше, чем гарантировал сам производитель. С одной стороны данная оценка впечатляет точностью прогноза от производителя, а с другой – разочаровывает слишком маленькой разницей между обещанием и реальностью.

При этом по показателям энергоэффективности MPGe (миль пробега на эквиваленте галлона топлива, 1 галлон = 33,7 кВтч) новинка показывает практически те же показатели, что и предшественник Nissan Leaf 2016 – 125 MPGe в городе, 100 MPGe на шоссе и комбинированные 112 MPGe, что дает потребление порядка 30 кВтч заряда на 100 миль пробега. Для сравнения, у Tesla Model 3 комбинированный показатель составляет 130 MPGe, в городе – 136 MPGe, по шоссе – 123 MPGe, а потребление не превышает 26 кВтч на 100 миль пробега.

В Nissan не озвучивали показатели автономности по циклу WLTP, но соответствующая организация провела тестирование и опубликовала реальные данные, так что мы можем использовать эту оценку как минимум для сравнения с другими циклами.

Итак, на 16-дюймовых колесах Nissan Leaf 2018 способен проехать 415 км (258 миль) в условиях города или 285 км (177 миль) по комбинированному циклу, при этом эффективность составляет 19,4 кВтч на 100 км пробега. Испытания версии электромобиля на 17-дюймовых дисках показали более низкие результаты: 389 км (242 мили) по городу или 270 км (168 миль) в комбинированном цикле, эффективность составляет 20,6 кВтч на 100 км пробега.

Напомним, что недавно компания Nissan официально подтвердила, что в 2019 году выпустит Nissan Leaf E-Plus с запасом хода 360 км (225 миль) по американскому циклу EPA, новинка скорее всего получит мощность 160 кВт, батарею на 60 кВтч и ценник от $35 тыс.

Источник: InsideEv`s (1, 2)