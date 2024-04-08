Лишь 9% украинских IT-специалистов имеют зарплату в $6000. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

DOU проанализировал кто именно получает такую зарплату и какие навыки для этого нужны.

Доля высокооплачиваемых специалистов не изменилась за время полномасштабного вторжения

Полномасштабное вторжение России в 2022 году резко изменило тенденции на рынке труда. Спрос на украинских айтишников уменьшился, а зарплаты перестали расти.

Это повлияло прежде всего на зарплаты специалистов начального и среднего уровней, которые остались в Украине.

выросла доля айтишников с зарплатой до $2000 (37% в 2022-23 годах против 34% в 2021-м);

стало меньше тех, кто получал от $2000 до $4999 (44% в 2022-23 годах против 47% в 2021-м).

Доля специалистов с самыми высокими зарплатами практически не изменилась:

$5000 или более в конце 2021 года получали 18% специалистов;

в 2022-м — 19%;

в 2023-м — 18%.

Сейчас зарплату $6000 уже является высокой на украинском ИТ-рынке.

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Лишь 9% наших айтишников имеют такой или более высокий доход.

От $7000 зарабатывают 5% айтишников.

Специалисты с компенсацией от $10К — редкость как раньше, так и сейчас. В 2021-23 годах только 1% всех айтишников имели такой доход.

У нетехнических специалистов другие зарплатные тенденции: несмотря на войну, их вознаграждения растут.

За два последних года доля нетехнических специалистов, зарабатывающих до $1000, уменьшилась с 32% до 28%, а доля тех, кто зарабатывает $1000-1999, — с 38% до 36%. Зато стало больше тех, у кого зарплата стартует от $2000 (36% в 2023 году против 30% в 2021-м).

Доля нетехнических специалистов, которые зарабатывают $6000 или больше, очень низкая, хотя тоже выросла с 1% до 2% за последние два года.

Опыт, тайтл, техническая специализация и хороший английский

У технических специалистов куда больший шанс достичь уровня дохода $6000, чем у нетехнических. 98% айтишников с зарплатой от $6000 имеют технические специализации.

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Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

Лишь 2% айтишников с высоким заработком работают по нетехническим специальностям. Это в основном Product Designers, HR Directors и Chief Marketing Officers.

Большой опыт работы — необходимое условие, чтобы получать $6000 в месяц.

62% специалистов, которые имеют такую зарплату, работают в ИТ более девяти лет, а еще 33% — от пяти до девяти лет.

Кроме опыта работы, играет роль тайтл специалиста.

89% тех, кто зарабатывает более $6000, являются Senior и выше.

Специалистам уровня Middle, даже с опытом более пяти лет, гораздо труднее зарабатывать от $6000: только 1% опытных мидлов имеют такую зарплату по сравнению с 24% среди сеньоров.

Почти все специалисты, которые получают более $6000, хорошо владеют английским: 82% знают его на уровне Upper-Intermediate или Advanced, еще 15% — на уровне Intermediate и лишь 2% — ниже этого уровня.

Компания и техническая специализация специалиста тоже влияют на доход

Среди технических специалистов, которые работают в ИТ более пяти лет, имеют тайтл Senior+ и английский уровня Upper-Intermediate или выше, только 32% зарабатывают от $6000. Этих условий обычно недостаточно, чтобы шансы были больше.

Правильный выбор компании может приблизить айтишника к такой зарплате. Лучшие вознаграждения опытным техническим специалистам Senior+ и с хорошим английским готовы платить стартапы (в стартапах 57% из них получают более $6000), далее — аутстаффинговые компании и продуктовые (37%). Сложнее всего получить такие суммы в аутсорсинговых компаниях: здесь только 21% техспециалистов уровня Senior+, имеющих более пяти лет опыта и хороший английский, получают больше $6000.

В продукте размер компании также имеет значение: в небольших компаниях до 50 сотрудников и в крупных на 1000 и более человек выше вероятность получить от $6000, чем в средних компаниях. У аутсорсинговых и аутстаффинговых компаний разного размера нет заметных различий в зарплатах опытных специалистов.

Смена работы тоже положительно влияет на доход айтишников.

44% техспециалистов уровня Senior+ с опытом от пяти лет и хорошим английским, которые за свою карьеру поработали в пяти и более компаниях, получают более $6000;

по сравнению с 30% среди тех, кто работал в трех-четырех;

и 16% среди тех, кто работал в одной-двух компаниях.

Для техспециалистов с хорошим английским и опытом работы от 10 лет даже сейчас смена работы может означать повышение дохода.

Среди сеньоров и лидов с таким опытом, которые сменили работу в прошлом году, 47% получают более $6000. Это по сравнению с 39% среди тех, кто ее не менял. Среди специалистов с опытом 5-9 лет такой тенденции нет.

Технические навыки и специализация специалиста тоже влияют на его доход.

Самые высокие шансы получать более $6000 — у менеджеров высокого уровня: CTO, Directors of Engineering, Engineering Managers, CEO и у основателей компаний.

Доля тех, кто зарабатывает более $6000, среди технических специалистов уровня Senior+ с опытом от пяти лет и английским Upper-Intermediate и выше

Кроме них, на такие зарплаты могут рассчитывать опытные специалисты DevOps/SRE, Data Science/Engineering и разработчики. Среди разработчиков более высокие шансы получать более $6000 имеют Back-end специалисты и те, кто чаще всего использует языки Go и Scala, а также Ruby, Python и Swift.

Шансы на такую зарплату у опытных специалистов по QA, менеджеров проектов (кроме Engineering Managers) и аналитиков довольно низкие — не более 15%.

Сфера, в которой работает специалист, имеет значение.

Сейчас лучшие зарплатные перспективы у опытных техспециалистов уровня Senior+, работающих в сфере Blockchain, Machine Learning и High Load Systems. Около 40% из них получают более $6000.