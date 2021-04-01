Организаторы Computex 2021 отказались от очных мероприятий, выставка пройдёт полностью в онлайн формате





Выставка Computex в очередной раз стала жертвой пандемии Covid-19. Её организатор – Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) – объявил, что в этом году выставка будет проходить в полностью виртуальном формате.

Отмечается, что из-за новой волны коронавируса, многие участники, посетители и представители СМИ не смогут принять участие в выставке традиционного формата. Поэтому организаторы отменяют локальную выставку в этом году. Вместо этого организаторы намерены провести параллельное виртуальное шоу #COMPUTEXVirtual. Оно будет проходить, как и планировалось, в течение всего июня.

Вместе с тем, инсайдеры в Тайбэе утверждают, что большинство компаний, производящих компьютерное оборудование, будут проводить свои собственные онлайн-мероприятия ещё до того, как стартует #COMPUTEXVirtual. Таким образом, их присутствие на виртуальной выставке будет минимальным. Обычно большинство крупных производителей компьютерного аппаратного обеспечения, таких как ASUS, Acer и MSI, проводят свои собственные физические мероприятия накануне старта Computex, а затем представляют свои стенды уже на самой выставке. Но в этом году они сосредоточатся в основном на своих собственных мероприятиях.

Добавим, передача Covid-19 среди населения на Тайване практически не наблюдается. Поэтому местные торговые выставки по-прежнему проходят, как и планировалось. С начала года в выставочном зале Тайваньского Всемирного торгового центра, одной из площадок Computex, прошло более десятка торговых выставок, с незначительными изменениями в программах проведения. И ещё на прошлой неделе были планы проводить физическую выставку Computex 2021 в Тайбэе, хотя и с использованием меньших выставочных площадей. Но теперь организаторы полностью отказались от этих планов.

Источник: wccftech