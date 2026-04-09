Организаторов Computex 2026 критикуют за дискриминацию производителей устройств без ИИ

Олександр Федоткін

Організаторів Computex 2026 критикують за дискримінацію виробників пристроїв без ШІ

По информации Hardware Canucks, организаторы выставки Computex 2026 отдают предпочтение производителям устройств с ИИ.


В то же время компании, которые не используют искусственный интеллект в собственных продуктах, размещают на второстепенных площадках. Это касается даже производителей, которые уже более 10 лет участвуют в выставке.

В последние годы ИИ появился в большинстве смартфонов, ПК, операционных систем и носимых устройств, став любимым инструментом маркетологов. Сообщается, что ситуация настолько обострилась, что производителей устройств без искусственного интеллекта будут наказывать.


Любая компания без ИИ в собственной продукции будет размещена исключительно на второстепенных площадках. При этом Hardware Canucks отмечает, что по меньшей мере три компании поспешно маркировали собственную продукцию, в частности, мышки и кулеры, как предусматривающую ИИ-функции.

Сообщается, что эти компании уже более 10 лет участвуют в Computex. Если бренды не могут избежать интеграции ИИ в собственную продукцию, то что делать меньшим компаниям, которые стремятся производить качественные продукты без искусственного интеллекта?

Итак, для всех, кто уже достаточно устал от повсеместного навязывания ИИ, Computex 2026 может стать разочарованием. Как сообщает Hardware Canucks, в рамках выставки свои продукты с ИИ представят MSI, Lenovo и другие ведущие производители потребительской электроники

Computex 2026 будет проходить со 2 по 5 июня. Сейчас у организаторов еще есть время, чтобы отказаться от подобной политики, однако вряд ли сделают это. Среди ярких примеров последствий недовольства пользователей продуктами на базе ИИ можно вспомнить отказ Microsoft от направленности на искусственный интеллект в Windows 11.

Ранее мы писали, что на данный момент даже Valve работает над собственным ИИ. А Гугл готовит секретную ИИ-утилиту для мгновенной обработки мыслей.

Источник: NotebookCheck

