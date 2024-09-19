Организаторы Dota 2 The International ошиблись в названии Копенгагена на сувенирах и попытались изменить его в Википедии

Компания PGL Esports S.R.L., которая организовала крупнейший турнир по Dota 2 The International, допустила ошибку в написании названия города Копенгаген на сувенирной продукции.

Нынешний The International состоялся в столице Дании с 4 по 15 сентября. Организаторы подготовили для фанатов разнообразные сувениры, включая одежду. Однако один из пользователей платформы Reddit заметил, что на этом «мерче» название города Копенгаген написали с двойной буквой «p» — «Coppenhagen».

Вместо того чтобы признать ошибку и перевыпустить партию товаров, PGL Esports S.R.L. выбрала нестандартный подход. Пользователи обнаружили попытку изменить название Копенгагена в Википедии, добавив двойную «п». Это зафиксировали в истории правок онлайн-энциклопедии.

Расследование IP-адреса, с которого пытались внести изменения, привело в офис PGL Esports S.R.L. Это вызвало новую волну критики организации The International, которая уже ранее подвергалась нареканиям от зрителей.

Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від robot_dreams. Навчіться досліджувати та аналізувати логіку поведінки користувачів. Дізнайтеся, як створювати аналітичну систему з нуля, виводити новий продукт на ринок та прогнозувати показники. . Детальніше

Киберспортивное сообщество отреагировало на ситуацию с юмором. Игроки предложили переименовать компанию в PPGL Esports, а также посоветовали обратить внимание на венгерское название города, где действительно используется двойная «п».

Источник: Nachasi