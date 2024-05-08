Pudge из Dota 2 — первый персонаж в истории MOBA, за которого сыграно более 1 млрд матчей

Pudge из Dota 2 стал первым персонажем в истории MOBA, за которого было сыграно более миллиарда матчей. По данным сайта Dotabuff, Pudge участвовал в 1 000 059 649 матчах Dota 2 с показателем выбора 33,03%. Это значительно опережает второго по популярности персонажа, Phantom Assassin, который имеет «всего» 704 021 392 сыгранных матчей и коэффициент выбора 23,25%.

Вдохновленный боссом Butcher из Diablo 1, Pudge существует столько, сколько и Dota, и был самым популярным персонажем Dota 2 еще в 2016 году. Pudge сочетает в себе активную способность цеплять и притягивать к себе других игроков, и пассивные способности, которые дают ему здоровье и усиливают урон от каждого убитого врага. Игроки находят гениальные способы использования его способностей.

Наследие Pudge также выходит за пределы Dota 2, вдохновив многих подобных персонажей в других многопользовательских играх. К ним относятся Roadhog из Overwatch, который сочетает зенитную пушку в стиле Unreal Tournament со способностью зацепления Pudge, а также Blitzcrank из League of Legends.

Хотя Pudge является самым популярным персонажем Dota 2, у него нет самого высокого общего рейтинга побед. Обладателем этого титула является OmniKnight с коэффициентом выигрыша 56,2% — показатель выигрышей Pudge 50,96%. Это может быть потому, что его популярность означает, что за него играют менее опытные игроки. Также правда, что Pudge был одним из самых слабых персонажей Dota 2 в начале игры.

За последний год Dota 2 претерпела серьезные изменения. В июне 2023 года Valve объявила, что отходит от модели боевых пропусков, ссылаясь на то, что игроки больше не покупают их.

Онлайн-курс "Предметний дизайн" від Skvot. Навчіться створювати функціональні, трендові та ергономічні дизайни меблів та предметів інтер’єру. Детальніше про програму курсу і лекторів

Источник: PC Gamer