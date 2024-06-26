Оригинальная игра Resident Evil вышла на ПК в GOG вместе с переизданиями Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis

Оригинальная версия игры Resident Evil от Capcom для ПК с Windows теперь доступна через цифровой магазин GOG. Благодаря этому игроки могут оценить классическую игру ужасов на выживание, выпущенную еще в 1996 году. Ведь уже выросло новое поколение игроков, которые пропустили оригинал. А вместе с ним в GOG доступен перевыпуск ПК-версий Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis.
Переиздание Resident Evil для ПК включает весь оригинальный контент и содержит улучшения качества и расширенную совместимость с современными системами. Как и другие релизы GOG для ПК, версия Resident Evil для ПК свободна от защиты DRM.
В то же время Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis доступны через список желаний в GOG и распространяются на условиях предварительного заказа в комплекте трилогии.
Оригинальная игра Resident Evil изначально была выпущена в 1996 году для PlayStation. Позже Capcom перенесла игру на Windows, и этот релиз включал кадры без цензуры, недоступные в оригинальной версии для PlayStation. ПК-версия Resident Evil также имела два дополнительных оружия, которые можно разблокировать: пистолет-пулемет Ingram для Джилл Валентайн и ручной пулемет Minimi для Криса Редфилда. Джилл и Крис также получили эксклюзивные для ПК костюмы, которые можно разблокировать.
Впоследствии Capcom выпустила ремейк Resident Evil для ПК с Windows. Но классическая ПК-версия Resident Evil застряла в формате CD-ROM намного дольше, хотя были доступны неофициальные загрузки игры. Релиз в GOG станет законным и официальным способом приобретения ПК-версии Resident Evil и, в конце концов, ее продолжения 1998 и 1999 годов.
ПК-версия Resident Evil 2 была основана на переиздании игры PlayStation «Dual Shock Ver». и включает модели персонажей с высоким разрешением и художественную галерею. Resident Evil 3: Nemesis для ПК также содержит улучшенные 3D-модели персонажей и графику с более высоким разрешением, но игроки ее критиковали за реализованную поддержку клавиатуры и мыши.
За последние два десятилетия Capcom переделала первые четыре основные игры франшизы Resident Evil, но переиздание GOG даст поклонникам ужасов на выживание шанс воссоздать оригиналы с некоторыми современными удобствами.
Источник: polygon
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: